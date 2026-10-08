«Βελτιώνεται μέρα με τη μέρα»: Τι είπε ο Νίκολιτς για τον Βάργκα

Ο Νίκολιτς μίλησε στην nemzetisport για τον Μπαρνάμπας Βάργκα και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η υπόθεση της ολικής επαναφοράς του στη δράση, ενόψει και των επόμενων αναμετρήσεων της ΑΕΚ στο Champions League.

«Η κατάστασή του καταγράφει βελτίωση μέρα με τη μέρα, σταδιακά δείχνει όλο και καλύτερα. Δεν προπονείται ακόμα με την υπόλοιπη ομάδα, θα δούμε πότε θα μπορεί να προσφέρει σε αγώνα» είπε ο κόουτς της «Ένωσης» στο ουγγρικό Μέσο.

Το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη, πάντως, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ανέφερε πως ο Ούγγρος επιθετικός ανεβάζει ρυθμούς και η αποθεραπεία του εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της ΑΕΚ.

Μάλιστα, εκτιμάται πως θα πάρει ποιοτικά λεπτά συμμετοχής τόσο απέναντι στη Σαχτάρ όσο και κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Με βάση αυτή την εξέλιξη, το πιθανότερο είναι ο Βάργκα να συμπεριληφθεί στην αποστολή της ΑΕΚ για το ταξίδι στην Αγγλία για τα δύο αυτά παιχνίδια.

sport-fm.gr