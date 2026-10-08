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Σκάνδαλο με τη Χρυσή Μπάλα: Αποκαλύφθηκε απόπειρα δωροδοκίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Σκάνδαλο που προκαλεί ερωτήματα γύρω από τη Χρυσή Μπάλα, καθώς ο πρώην επικεφαλής του θεσμού αποκάλυψε μια μυστηριώδη απόπειρα δωροδοκίας.

Η Χρυσή Μπάλα δεν κρίνεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Οι καμπάνιες, οι επαφές και η δουλειά των μάνατζερ γύρω από τους υποψηφίους αποτελούν επίσης μέρος της ιστορίας του διάσημου βραβείου. Ο Πασκάλ Φερέ, πρώην διευθυντής του «France Football» και επικεφαλής της Χρυσής Μπάλας, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη «Marca» ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό επεισόδιο που βίωσε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο Φερέ θυμάται τη συνάντηση με έναν ατζέντη που εκπροσωπούσε έναν ποδοσφαιριστή υποψήφιο για τη Χρυσή Μπάλα. Ο ατζέντης πήγε να τον δει για να του μιλήσει για τα πλεονεκτήματα του παίκτη του και να προσπαθήσει να τον πείσει να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του:

«Ναι, είναι αλήθεια. Ένας μάνατζερ ήθελε να συναντηθεί μαζί μου. Ο παίκτης του, φυσικά, ήταν υποψήφιος. Αφού εξήγησε και επαίνεσε τα επιτεύγματά του, με ρώτησε αν μπορούσε να "πουλήσει" την υποψηφιότητά του στην κριτική επιτροπή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο πρώην επικεφαλής του βραβείου αρνήθηκε να παρέμβει εκ μέρους του ποδοσφαιριστή. Και η κατάσταση πήρε μια απροσδόκητη τροπή αμέσως μετά. Ο Φερέ έπρεπε να απουσιάσει για λίγα λεπτά για να απαντήσει σε ένα τηλεφώνημα. Όταν επέστρεψε, ο αστυνομικός είχε ήδη φύγει και άφησε έναν φάκελο στο τραπέζι. Ο ίδιος αποφάσισε να μην το ανοίξει.

«Τότε έπρεπε να σηκωθώ για μια στιγμή για να πάρω ένα τηλεφώνημα. Όταν επέστρεψα, ο πράκτορας είχε ήδη φύγει. Ωστόσο, υπήρχε ένας φάκελος στο τραπέζι. Το πήρα και το παρέδωσα στη ρεσεψιόν. Δεν ξέρω τι περιείχε», ανέφερε στη «Marca».

Το επεισόδιο τελείωσε εκεί. Ο πρώην διευθυντής του «France Football» και επικεφαλής της Χρυσής Μπάλας εξήγησε στη συνέχεια ότι συνάντησε ξανά αυτόν τον μάνατζερ αρκετές φορές μετά από εκείνη την ημέρα, αλλά δεν μίλησαν ποτέ ξανά για τον φάκελο. «Ποτέ δεν μου είπε τι είχε μέσα», εξήγησε ο Φερέ όταν θυμάται αυτό το επεισόδιο.

Και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα μεγάλα άγνωστα της ιστορίας. Κανείς δεν ξέρει τι περιείχε αυτός ο φάκελος. Ομοίως, η ταυτότητα του ατζέντη και του ποδοσφαιριστή δεν αποκαλύφθηκε ποτέ, αν και σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνουν το ίδιο επεισόδιο, όλα δείχνουν ότι ο παίκτης, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, έπαιξε στην Premier League και τελικά δεν κέρδισε ποτέ τη Χρυσή Μπάλα.

Η ιστορία του Φερέ δείχνει για άλλη μια φορά τη διάσταση που μπορούν να αποκτήσουν οι εκστρατείες γύρω από το βραβείο. Η Χρυσή Μπάλα αποφασίζεται από τις ψήφους μιας κριτικής επιτροπής, αλλά η μάχη για υποστήριξη ξεκινά πολύ νωρίτερα και μπορεί να γίνει και εκτός γηπέδου. Σε αυτή την περίπτωση, ένα αναπάντητο ερώτημα παραμένει: Τι υπήρχε μέσα σε αυτόν τον μυστηριώδη φάκελο;

athletiko.gr 

 

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