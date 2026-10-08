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Με προσοχή, να μην την ξαναπάθει

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα με την Καρμιώτισσα στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Ένα ιδιαίτερο εκτός έδρας παιχνίδι για τους πράσινους, οι οποίοι θα πρέπει να παρουσιαστούν πολύ προσεκτικοί προκειμένου να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί. Άλλωστε οι μνήμες από την απρόσμενη γκέλα με την Ομόνοια Αραδίππου στην πρεμιέρα είναι ακόμα νωπές. Συνεπώς δεν θέλουν να την ξαναπάθουν. Είναι από αυτά τα ματς πάντως που κρύβουν παγίδες καθώς ο αντίπαλος, μη έχοντας κάτι να χάσει και γνωρίζοντας πως απέναντί του έχει μία μεγάλη ομάδα, μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Από την άλλη, προκύπτει και το ερωτηματικό του πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες έπειτα από μία τόσο μακρά περίοδο διακοπής. Σε κάθε περίπτωση, δεν χωράει αμφιβολία πως εάν το τριφύλλι κάνει το καθήκον του στον αγωνιστικό χώρο, θα καταφέρει να φύγει από το «Στέλιος Κυριακίδης» με το διπλό. 

Ένα από τα ζητήματα που είχε κατά νου ο Χένινγκ Μπεργκ αυτό το διάστημα ήταν να μην επιστρέψει κάποιος από τους διεθνείς με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Νορβηγός προπονητής είδε όλους τους παίκτες που απουσίασαν το προηγούμενο διάστημα να επιστρέφουν υγιείς στο «Ηλίας Πούλλος», δίνοντάς του τη δυνατότητα να καταστρώσει με ευελιξία το πλάνο του όχι μόνο για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα αλλά γενικά για τον αγωνιστικό Γολγοθά που έρχεται σε Κύπρο και Ευρώπη.

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