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Ο Τσιτσιπάς συνεχίζει στην Σανγκάη

ΓΗΠΕΔΟ

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Κέρδισε το Κόπεγιανς, νούμερο 282 κόσμο

 Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters, που φιλοξενείται στην κινεζική μεγαλούπολη. Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών, νίκησε με 2-0 (6-3, 7-5) τον Βέλγο, Κίμερ Κόπεγιανς (νούμερο 282 κόσμο) και συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 44 της παγκόσμιας κατάταξης, θ΄αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο 18), ο οποίος προκρίθηκε χωρίς αγώνα.

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