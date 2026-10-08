Ο Τσιτσιπάς συνεχίζει στην Σανγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters, που φιλοξενείται στην κινεζική μεγαλούπολη. Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών, νίκησε με 2-0 (6-3, 7-5) τον Βέλγο, Κίμερ Κόπεγιανς (νούμερο 282 κόσμο) και συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 44 της παγκόσμιας κατάταξης, θ΄αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο 18), ο οποίος προκρίθηκε χωρίς αγώνα.