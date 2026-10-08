UEFA: Αποφασίζει για το νέο Nations League και για τον αντίπαλο του Ινφαντίνο

Στο Βερολίνο συνεδριάζει σήμερα η UEFA, παρουσία των 55 προέδρων και γενικών γραμματέων των ομοσπονδιών που αποτελούν την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, όπου θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και τρόποι αντιμετώπισης του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι αλλαγές στις διάφορες διοργανώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο Nations League, το οποίο θα διεξαχθεί σε μορφή εικονικού πρωταθλήματος, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιούν οι σύλλογοι εδώ και αρκετές σεζόν.

Ωστόσο θα τεθεί επί τάπητος και η σαφής αντίθεση της UEFA στη συνέχιση της ηγεσίας του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ο Τσέφεριν δείχνει την απόλυτη αντίθεσή του στην επανεκλογή του νυν προέδρου (μόνο ο Ινφαντίνο έχει δηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές της 18ης Μαρτίου στο Ραμπάτ), ο νυν πρόεδρος ήδη κάνει προεκλογική εκστρατεία, επισκεπτόμενος χώρες και συγκεντρώνοντας υποστήριξη, μεταξύ άλλων από ορισμένες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Λετονία, η Πολωνία και το Αζερμπαϊτζάν.

Η UEFA αναζητά έναν πιθανό εναλλακτικό υποψήφιο, με την προθεσμία να λήγει την 18η Νοεμβρίου. Δεν αναμένεται να εμφανιστεί κανείς τις επόμενες ημέρες, αλλά είναι πολύ πιθανό να συμφωνηθεί μια πορεία δράσης μετά τη συνάντηση στο Βερολίνο, δεδομένης της έλλειψης συναίνεσης σχετικά με το ποιος θα πρέπει να κοντράρει τον Ινφαντίνο για την προεδρία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Επιπλέον, ένας από τους στόχους είναι ο Ινφαντίνο να αποσύρει την υποψηφιότητά του, κάτι που θεωρείται αδύνατο. Δεν υπάρχει Ευρωπαίος υποψήφιος στον ορίζοντα. Γίνεται λόγος για τον Βίκτορ Μονταλιάνι, τον Καναδό πρόεδρο της CONCACAF, η οποία αποτελεί μέρος μιας από τις συνομοσπονδίες που αντιτίθενται στον Ινφαντίνο. Ωστόσο, είναι πολύ απίθανο να γίνει δεκτή αυτή η κίνηση.

Ο Ραμόν Βέγκα είναι ξανά υποψήφιος, όπως αναφέρει η «El País». Ο πρώην Ισπανός ποδοσφαιριστής διεκδίκησε προηγουμένως την προεδρία της FIFA το 2015, το 2019 και το 2022, χωρίς επιτυχία σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ασχοληθεί ενεργά με το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δύο από τα τελευταία πέντε χρόνια και να έχουν περάσει από έλεγχο ακεραιότητας που διεξάγεται από την Επιτροπή Διακυβέρνησης της FIFA. Στη συνέχεια, πρέπει να εγκριθούν από πέντε εθνικές ομοσπονδίες για να είναι επιλέξιμοι να διεκδικήσουν την προεδρία.

Παράλληλα, διακυβεύεται και το μέλλον της UEFA. Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή του, αλλά υπάρχει ένα αυξανόμενο κίνημα για να προσπαθήσουν να πείσουν τον Σλοβένο να συνεχίσει για ακόμα μια θητεία στο τιμόνι της UEFA. Στην πραγματικότητα, το συνέδριο του Παρισιού το 2024 ενέκρινε την παράταση της θητείας του στην προεδρία, αλλά λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου 2027.

sdna.gr