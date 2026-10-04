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Πρόεδρος Βίρτους Μπολόνια: «Θέλουμε να γίνουμε franchise στην Euroleague»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο πρόεδρος της Βίρτους Μπολόνια, Μάσιμο Ζανέτι, σε δηλώσεις του τόνισε ότι θέλει η ομάδα του να γίνει franchise στην Euroleague.

Ο Μάσιμο Ζανέτι, πρόεδρος της Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε σε δηλώσεις και μίλησε για την πορεία της ομάδα του στην Euroleague. Τόνισε πως το τωρινό συμβόλαιο έχει διάρκεια για ακόμα δύο χρόνια, ενώ ξεκαθάρισε πως θέλει η Βίρτους να γίνει franchise.

Αποσπασμα από τα όσα δήλωσε στο «Il Resto del Carlino»:

-Πρόεδρε, ας ξεκινήσουμε από την ομάδα.

Μου αρέσει. Είναι πιο νεανική, πιο αντιδραστική. Είναι διασκεδαστικό να τη βλέπεις. Νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει αρκετές χαρές».

-Η ομάδα άλλαξε, όπως και το μπάτζετ…

«Σταματήστε. Έχω κουραστεί λίγο να διαβάζω ότι το μπάτζετ μειώθηκε. Το αναδιαμορφώσαμε. Με έμφαση στους νεαρούς παίκτες».

-Το ζήτημα της EuroLeague παραμένει.

«Γιατί;»

-Δεν εκκρεμεί η ανανέωση;

«Υπάρχουν ακόμη δύο χρόνια στο υπάρχον συμβόλαιο. Θα δείτε».

-Για το NBA Europe;

«Προς το παρόν, είναι μόνο λόγια. Αν το NBA αγόραζε τη EuroLeague, τότε θα είχε νόημα. Διαφορετικά, δεν νομίζω».

-Η Βίρτους και η EuroLeague.

«Υπάρχουν ακόμη δύο χρόνια στο συμβόλαιο».

-Και το franchise;

«Είμαστε μέσα και σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά θέλουμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε. Η Βίρτους δεν μπορεί να είναι χωρίς τη EuroLeague. Και η EuroLeague δεν μπορεί να είναι χωρίς τη Βίρτους. Είμαστε ο πιο εμβληματικός σύλλογος στην Ιταλία».

sdna.gr 

 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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