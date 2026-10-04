Η πιο βαριά ήττα στην Ιστορία της εθνικής Κροατίας

Στη Ριέκα η δευτεραθλήτρια κόσμου του 2018 και τρίτη το 2022, υπέστη πρωτοφανή διασυρμό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Nations League. Η προηγούμενη πιο βαριά ήττα σημειώθηκε, πάλι στο Nations League, το Σεπτέμβριο του 2018. Δέκα χρόνια νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2008, είχε γνωρίσει και την μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα με 4-1, επίσης από την Αγγλία!

Οι πέντε ευρύτερες ήττες της εθνικής Κροατίας:

03/10/2026 Κροατία-Αγγλία 0-7 Nations League 11/09/2018 Ισπανία-Κροατία 6-0 Nations League 09/09/2009 Αγγλία-Κροατία 5-1 Προκρ.Μουντιάλ 29/09/2026 Ισπανία-Κροατία 4-1 Nations League 05/05/2020 Πορτογαλία-Κροατία 4-1 Nations League