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Μόντριτς: «Πρώτη φορά νιώθω ντροπή μετά από 20 χρόνια...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η βαριά ήττα με 0-7 από την Αγγλία άφησε την Κροατία εμβρόντητη.

Ο αρχηγός Λούκα Μόντριτς ένιωσε «ντροπή για πρώτη φορά» μετά από 20 χρόνια στην εθνική Κροατίας, ενώ ο προπονητής Σλάβεν Μπίλιτς μίλησε για την προσγείωση στην πραγματικότητα.

 Λόγω τιμωρίας από την UEFA, ο αγώνας ήταν αρχικά προγραμματισμένος να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών· ωστόσο, επιτράπηκε η δωρεάν είσοδος σε παιδιά ηλικίας έως 14 ετών. Πέντε με έξι χιλιάδες νεαροί φίλαθλοι γέμισαν τις κερκίδες στο «Ρουγιέβιτσα» και, με τις συνεχείς αποδοκιμασίες και τις φωνές, η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο σχολική αυλή παρά ποδοσφαιρικό γήπεδο.

 «Από τον πρώτο ως τον τελευταίο: κανείς δεν φέρει λιγότερη ευθύνη από τον άλλον», δήλωσε σοκαρισμένος ο Λούκα Μόντριτς μετά το τελευταίο σφύριγμα, σύμφωνα με την κροατική ειδησεογραφική ιστοσελίδα index.hr. «Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο έτσι. Ακόμα και αν είχαμε δύο παίκτες λιγότερους, θα ήταν απαράδεκτο. Όμως φαινόταν σαν να παίζαμε με τέσσερις ή πέντε παίκτες λιγότερους. Μια καταστροφική βραδιά».

 Ο ρέκορντμαν συμμετοχών της Κροατίας συνέχισε: «Βρίσκομαι στην εθνική ομάδα εδώ και 20 χρόνια και, για πρώτη φορά, νιώθω ντροπή μετά από αγώνα. Είναι απίστευτος ο τρόπος που χάσαμε, ο τρόπος που σπαταλήσαμε τη φήμη μας», είπε ο αρχηγός, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 57ο λεπτό. «Παίξαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς επιθετικότητα, χωρίς συνοχή και χωρίς να κάνουμε ούτε ένα φάουλ. Ντρέπομαι πραγματικά».

 Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Κροατίας Σλάβεν Μπίλιτς -ο οποίος δέχεται πλέον έντονη πίεση μετά τη δεύτερη συνεχόμενη συντριβή- παραδέχτηκε επίσης ότι είναι «δύσκολο να πεις κάτι θετικό μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Είμαι απογοητευμένος· λυπάμαι για τα παιδιά που ήρθαν να μας δουν». Αν και αναγνώρισε ότι, ως προπονητής, έπρεπε να κάνει διορθωτικές κινήσεις, εκείνο το βράδυ επρόκειτο για ένα «συλλογικό μπλακ-άουτ».

 Το σκορ ήταν ήδη 4-0 μετά από 45 λεπτά· ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας αποκάλυψε τι είπε στους παίκτες του στο ημίχρονο: «Είπα στους παίκτες ότι δεν περίμενα ανατροπή. «Εκείνη τη στιγμή, θα υπέγραφα αμέσως για να παραμείνει το σκορ στο 4-0 μέχρι το τέλος, γιατί ήξερα πώς ένιωθαν τόσο οι δικοί μας παίκτες όσο και οι αντίπαλοι. Αυτός ήταν ο μοναδικός μου στόχος στο ημίχρονο: έπρεπε να ανασυνταχθούμε και να προσπαθήσουμε να μην δεχτούμε πέμπτο γκολ».

ΑΠΕ

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