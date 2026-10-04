Ρεκόρ του Κέιν, αλλά έχει γίνει συνήθεια…

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να μετατρέπει τα ρεκόρ με την Αγγλία σε… ετήσιο ραντεβού, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των «Τριών Λιονταριών» που φτάνει διψήφιο αριθμό γκολ σε τρεις διαφορετικές ημερολογιακές χρονιές. Και όταν το «ιστορικό» αρχίζει να επαναλαμβάνεται τόσο συχνά, μήπως τελικά το μεγαλύτερο κατόρθωμά του είναι το ότι μας έκανε να πάψουμε να εντυπωσιαζόμαστε;

Ο Χάρι Κέιν έχει φτάσει πλέον στο σημείο όπου το ασυνήθιστο μοιάζει σχεδόν… αναμενόμενο, «γράφοντας» ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα με την Αγγλία και φτάνοντας ξανά σε διψήφιο αριθμό γκολ μέσα στην ίδια ημερολογιακή χρονιά. Κάποτε τέτοιοι αριθμοί έμοιαζαν ιστορικοί, με τον Κέιν, αρχίζουν απλώς να μοιάζουν συνεπείς.

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να μετατρέπει τα ρεκόρ με την Αγγλία σε κάτι σχεδόν… συνηθισμένο. Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» μπήκε στο παιχνίδι με την Κροατία έχοντας εννέα με την εθνική μέσα στο 2026 και, με τα δύο τέρματά του στη Ριέκα, έφτασε πλέον τα 11 μέσα στο ημερολογιακό έτος!

Το πρώτο ήρθε μόλις στο 8ο λεπτό, ανοίγοντας τον δρόμο για την εντυπωσιακή εμφάνιση της Αγγλίας, ενώ ο Κέιν χτύπησε ξανά στις αρχές του δεύτερου μέρους για το πέμπτο γκολ της ομάδας του. Με το πρώτο από τα δύο, έφτασε τα 88 γκολ με την εθνική Αγγλίας, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το δικό του ιστορικό ρεκόρ.

Η βραδιά, όμως, είχε ήδη αρχίσει να «γράφει» ιστορία πριν από το δεύτερο τέρμα. Ο Κέιν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Αγγλίας που σημειώνει τουλάχιστον 10 γκολ σε τρεις διαφορετικές ημερολογιακές χρονιές. Είχε πετύχει 12 το 2019, 16 το 2021 και πλέον έχει ξεπεράσει ξανά το όριο το 2026. Πρόκειται για ακόμη ένα στατιστικό που προστίθεται σε μια διεθνή καριέρα όπου ο ίδιος έχει ήδη ξεφύγει από τα παραδοσιακά μέτρα σύγκρισης.

Και δεν ήταν το μοναδικό ρεκόρ της βραδιάς. Με το γκολ του στη Ριέκα έγινε επίσης ο πρώτος Άγγλος μετά από 78 χρόνια που σκοράρει σε έξι συνεχόμενα ανταγωνιστικά εκτός έδρας παιχνίδια της εθνικής, μπαίνοντας σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ δίπλα σε ονόματα όπως ο Τομ Φίνεϊ και ο Σταν Μόρτενσεν.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 2026 έχει ήδη υπάρξει μια από τις πλέον παραγωγικές διεθνείς χρονιές της καριέρας του. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού έγινε ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας στην ιστορία των Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Γκάρι Λίνεκερ, ενώ συνεχίζει να προσθέτει γκολ και μετά τη διοργάνωση.

Κάπως έτσι, το «άλλο ένα ρεκόρ του Κέιν» αρχίζει να ακούγεται σχεδόν σαν εβδομαδιαία ενημέρωση και όχι σαν ιστορική είδηση. Όταν όμως ένας παίκτης κάνει το ασυνήθιστο να μοιάζει επαναλαμβανόμενο, ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο εντυπωσιακό στατιστικό απ’ όλα!

england365.gr