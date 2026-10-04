Κύπελλο του Κόλπου: Τα ΗΑΕ με τη Σαουδική Αραβία στον τελικό

Ο επιθετικός Ουσμάν Καμαρά πέτυχε το μοναδικό γκολ- με κεφαλιά από κοντινή απόσταση- στη νίκη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επί του Ομάν με 1-0, εξασφαλίζοντας μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου του Κόλπου απέναντι στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη (6/10).

Ο μέσος των ΗΑΕ, Νικολάς Χιμένες, αστόχησε σε πέναλτι στο 56ο λεπτό.

Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς φτάνει στον τελικό για πρώτη φορά από το 2018. Τα ΗΑΕ επιδιώκουν να κατακτήσουν τον τίτλο για τρίτη φορά, μετά τους θριάμβους τους το 2007 και το 2013.

Η Σαουδική Αραβία επικράτησε οριακά της πρωταθλήτριας Ασίας, του Κατάρ, με 3-2 στα πέναλτι, αφού ο αγώνας έληξε χωρίς γκολ μετά από 120 λεπτά παιχνιδιού σε έναν προηγούμενο ημιτελικό χαμηλής ποιότητας.

Ο 34χρονος τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Αλ Οβάις, έπαιξε καθοριστικό ρόλο αποκρούοντας δύο πέναλτι στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας», σταματώντας τις προσπάθειες των Τζασέμ Γκαμπέρ και Μπουαλέμ Κουκί.

Η Σαουδική Αραβία ελπίζει να τερματίσει μια αναμονή 22 ετών και να κατακτήσει ξανά το Κύπελλο του Κόλπου, υποδεχόμενη τα ΗΑΕ στον τελικό της Τρίτης στο στάδιο King Abdullah Sports City.

ΑΠΕ