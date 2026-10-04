Ήταν κάτι που φαινόταν εδώ και καιρό

Ο Σέρβος προπονητής, έχοντας απολογισμό μηδέν βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια στον πάγκο της Krasava Ε.Ν.Υ, «πλήρωσε το μάρμαρο», την ώρα που η διοίκηση της ομάδας προσπαθεί να... πείσει και τον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι να φύγει. Ο Ουκρανός, σύμφωνα με την επίσημη θέση της ομάδας, δεν δέχεται την απόφαση.

Πάντως, φαινόταν εδώ και καιρό πως η Krasava Ε.Ν.Υ. θα ήταν η πρώτη που θα προχωρούσε σε αλλαγή τόσο νωρίς. Η εικόνα της ήταν κακή και το... μηδέν στη βαθμολογία είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μάλιστα δεν είναι λίγοι που θεωρούν από τώρα, Οκτώβρη μήνα, πως είναι ένα από τα φαβορί για να πέσει κατηγορία.

Το μόνο σίγουρα είναι πως ο Γκιγιέρμο Ρόμο έχει πάρα πολλή δουλειά.

Α.Ψ