Έκανε… κόλαση το γκρουπ της η Σκωτία

Η Σκωτία τα κατάφερε, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο τρέχον Nations League απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία και ισοβαθμεί με την Σλοβενία στους τέσσερις βαθμούς. Υπό αυτήν τη συνθήκη, ο Ποκονιόλι έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος, γνωρίζοντας τι ακολουθεί στην επόμενη αγωνιστική… Και όλα αυτά, όσο ο Άντι Ρόμπερτσον «έγραφε» ιστορία και υπολείπεται μόλις δύο 90άλεπτα του Κένι Νταλγκλίς!

Με τον καλύτερο, δυνατό τρόπο φρόντισε η Σκωτία να συνεχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στον Nations League, με το σύνολο του Ποκονιόλι να επικρατεί με 2-0 της Βόρειας Μακεδονίας, εκτός έδρας.

Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο ήταν αρκετό και κάπως έτσι, οι Σκωτσέζοι κέρδισαν άνετα στη Βόρεια Μακεδονία, για να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη σε αυτό το «παράθυρο» διακοπής των πρωταθλημάτων. Ταυτόχρονα, ήταν και το πρώτο «τρίποντο» του νέου τους προπονητή στην τεχνική τους ηγεσία, μετά τη διαδοχή του Στιβ Κλαρκ.

Κάπως έτσι, έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς στον όμιλο, «έπιασαν» την Σλοβενία και δέχθηκαν το δώρο της Ελβετίας, η οποία κέρδισε με 2-1 και προκάλεσε την… ισοβαθμία.

Σαφέστατα, ο στόχος των Σκωτσέζων είναι η κατάληψη της 2ης θέσης στο γκρουπ και όλα δείχνουν πως είναι σε θέση να το κάνουν. Ο λόγος; Διότι οι δύο ομάδες βρίσκονται στους τέσσερις πόντους, πλην όμως το επόμενο παιχνίδι θα λάβει χώρα στο «Χάμπντεν Παρκ», ανάμεσά τους!

Όλα αυτά επιτρέπουν στους Σκωτσέζους να χαρούν και για το επίτευγμα του Άντι Ρόμπερτσον. Ο τέως μπακ της Λίβερπουλ και νυν της Τότεναμ έφτασε τις 100 συμμετοχές με το εθνόσημο και έγινε μόλις ο δεύτερος που το καταφέρνει, πίσω από τις 102 εμφανίσεις του Κένι Νταλγκλίς.

england365.gr