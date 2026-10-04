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Η Μπαρτούνκοβα απέκλεισε την Σαμπαλένκα στο Πεκίνο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Νίκολα Μπαρτούνκοβα επικράτησε με 2-0 σετ της Αρίνα Σαμπαλένκα και προκάλεσε ακόμη μία μεγάλη έκπληξη στο Πεκίνο, λίγο μετά τον αποκλεισμό της Ριμπάκινα.

Το China Open συνεχίζει να επιφυλάσσει διαδοχικές ανατροπές στο γυναικείο ταμπλό. Μετά την απρόσμενη ήττα της Έλενας Ριμπάκινα (Νο. 1), ακολούθησε και η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο. 2), που αποχώρησε από τη διοργάνωση.

Η Λευκορωσίδα ηττήθηκε με 6-4, 6-3 από τη Νίκολα Μπαρτούνκοβα, η οποία βρίσκεται στο Νο. 26 της κατάταξης, στον τρίτο γύρο. Η Τσέχα παρουσίασε εξαιρετική εμφάνιση και μέσα σε μία ώρα και 35 λεπτά κατέκτησε μία από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπαρτούνκοβα είχε ήδη κερδίσει τη Σαμπαλένκα μέσα στο 2026, στους προημιτελικούς του Βερολίνου.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της μάχης για την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Η Ριμπάκινα και η Σαμπαλένκα αποτελούσαν τις βασικές διεκδικήτριες της κορυφής και το Πεκίνο θεωρούνταν κρίσιμο τουρνουά για τη διατήρηση ή την κατάκτηση του Νο. 1.

Η Ριμπάκινα, που μόλις είχε φτάσει για πρώτη φορά στην κορυφή μετά την κατάκτηση του US Open, υπέστη σοκαριστική ήττα στον δεύτερο γύρο από την Αλίνα Τσαράεβα (Νο. 118) με 3-6, 6-4, 6-3. Μία ημέρα αργότερα ακολούθησε και η Σαμπαλένκα, με αποτέλεσμα και οι δύο πλευρές του ταμπλό να έχουν πλέον ανοίξει για τις υπόλοιπες αθλήτριες που στοχεύουν σε μια δυνατή πορεία στην Κίνα.

sdna.gr

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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