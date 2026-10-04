Η Μπαρτούνκοβα απέκλεισε την Σαμπαλένκα στο Πεκίνο

Το China Open συνεχίζει να επιφυλάσσει διαδοχικές ανατροπές στο γυναικείο ταμπλό. Μετά την απρόσμενη ήττα της Έλενας Ριμπάκινα (Νο. 1), ακολούθησε και η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο. 2), που αποχώρησε από τη διοργάνωση.

Η Λευκορωσίδα ηττήθηκε με 6-4, 6-3 από τη Νίκολα Μπαρτούνκοβα, η οποία βρίσκεται στο Νο. 26 της κατάταξης, στον τρίτο γύρο. Η Τσέχα παρουσίασε εξαιρετική εμφάνιση και μέσα σε μία ώρα και 35 λεπτά κατέκτησε μία από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπαρτούνκοβα είχε ήδη κερδίσει τη Σαμπαλένκα μέσα στο 2026, στους προημιτελικούς του Βερολίνου.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της μάχης για την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Η Ριμπάκινα και η Σαμπαλένκα αποτελούσαν τις βασικές διεκδικήτριες της κορυφής και το Πεκίνο θεωρούνταν κρίσιμο τουρνουά για τη διατήρηση ή την κατάκτηση του Νο. 1.

Η Ριμπάκινα, που μόλις είχε φτάσει για πρώτη φορά στην κορυφή μετά την κατάκτηση του US Open, υπέστη σοκαριστική ήττα στον δεύτερο γύρο από την Αλίνα Τσαράεβα (Νο. 118) με 3-6, 6-4, 6-3. Μία ημέρα αργότερα ακολούθησε και η Σαμπαλένκα, με αποτέλεσμα και οι δύο πλευρές του ταμπλό να έχουν πλέον ανοίξει για τις υπόλοιπες αθλήτριες που στοχεύουν σε μια δυνατή πορεία στην Κίνα.

sdna.gr