Ρονάλντο: Διχασμένοι οι Πορτογάλοι για την επιστροφή του στην Εθνική – Ισχυρή στήριξη στον Ζεσούς

Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη στην Πορτογαλία σχετικά με το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pitagorica για TVI και CNN Portugal, το 37% θεωρεί ότι ο 41χρονος αρχηγός δεν θα πρέπει να κληθεί ξανά, ενώ το 35% επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται στις επιλογές της «Selecao».

Παράλληλα, ένα 25% αποφεύγει την απόλυτη τοποθέτηση και εκτιμά ότι η παρουσία του θα πρέπει να εξαρτάται από την αγωνιστική του κατάσταση και τις αποφάσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Μεγάλες διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται ανάλογα με τη συλλογική προτίμηση των ερωτηθέντων. Οι φίλοι της Σπόρτινγκ εμφανίζονται οι πιο θετικοί απέναντι στην επιστροφή του Ρονάλντο, με το 45% να επιθυμεί νέα κλήση και το 26% να διαφωνεί. Στους φίλους της Μπενφίκα, το 38% τάσσεται κατά της συνέχισης και το 30% υπέρ, ενώ ακόμη πιο έντονη είναι η διαφορά στους φίλους της Πόρτο, όπου το 47% δεν θέλει νέα κλήση έναντι 34% που επιθυμεί την επιστροφή του.

Ακόμη και μεταξύ εκείνων που θέλουν τον Ρονάλντο να συνεχίσει, πάντως, φαίνεται να υπάρχει αλλαγή αντίληψης για τον ρόλο του. Μόλις το 10% θεωρεί ότι θα πρέπει να παραμένει σταθερά βασικός, ενώ το 51% πιστεύει πως η χρησιμοποίησή του πρέπει να εξαρτάται από τον εκάστοτε αγώνα, τη φόρμα του και τις επιλογές του προπονητή. Όταν η ερώτηση αφορά συνολικά το μέλλον του στην Εθνική, το 46% θεωρεί ότι έχει έρθει η στιγμή να ολοκληρώσει τη διεθνή του καριέρα, έναντι 41% που θέλει να συνεχίσει.

Πολύ πιο ξεκάθαρη είναι η εικόνα για τον Ζόρζε Ζεσούς. Το 84% των ερωτηθέντων θέλει την παραμονή του στον πάγκο της Πορτογαλίας και μόλις το 7% θεωρεί ότι πρέπει να αποχωρήσει. Σε ένα υποθετικό σενάριο όπου θα έπρεπε να γίνει επιλογή ανάμεσα στον προπονητή και τον Ρονάλντο, το 66% θα διατηρούσε τον Ζεσούς, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε το τέλος της διεθνούς καριέρας του CR7, ενώ το 19% θα προτιμούσε την παραμονή του ποδοσφαιριστή με αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Παρά τις επιφυλάξεις για το μέλλον του, η προσφορά του Ρονάλντο στην εθνική ομάδα αναγνωρίζεται σχεδόν καθολικά. Το 94% αξιολογεί θετικά την επίδρασή του στην Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της καριέρας του και το 71% τη χαρακτηρίζει «πολύ θετική». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την 1η και 2 Οκτωβρίου 2026 σε δείγμα 400 ενηλίκων, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και μέγιστο περιθώριο σφάλματος ±5%, αποτυπώνοντας μια σαφή διάκριση ανάμεσα στην αναγνώριση της ιστορικής προσφοράς του Ρονάλντο και στις απόψεις για τον ρόλο του από εδώ και πέρα.

sport-fm.gr