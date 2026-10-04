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Nations League- MME: Ο «δείκτης πορείας» και το «τεστ κοπώσεως» για την Γερμανία και τον Κλοπ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιδιαίτερη σημασία-όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο- δίνουν σήμερα (4/10) τα γερμανικά ΜΜΕ στην αναμέτρηση της Τούμπας (21:45), ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία, για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Σύμφωνα με αναλύσεις των γερμανικών πρακτορείων -όπως  dpa και Tipico Sport-, το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως «δείκτης πορείας», επισημαίνοντας ότι αν η Γερμανία ηττηθεί ξανά σήμερα, η πρώτη θέση στον όμιλο του Nations League χάνεται οριστικά, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόκριση στα προημιτελικά.

 Το κρατικό δίκτυο ZDF αναφέρεται εκτενώς στις δηλώσεις του Κλοπ, ο οποίος προειδοποίησε για μια «εκρηκτική ατμόσφαιρα». Οι Γερμανοί τονίζουν ότι η ομάδα τους καλείται να «αποδώσει κάτω από συνθήκες έντονου στρες» σε ένα παραδοσιακό, γεμάτο στάδιο, κάτι που θα δείξει αν η Εθνική τους ομάδα μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα εξέλιξης.

 Ενώ μετά το πρώτο ματς η BILD είχε χρησιμοποιήσει υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας την Ελλάδα «ποδοσφαιρικό νάνο», σήμερα παρατηρείται έντονος σεβασμός για την εθνική μας , ενώ γίνεται αναφορά και στην απουσία του Σερζ Γκνάμπρι, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Ελλάδα.

 Αυτοί είναι οι κυριότεροι τίτλοι των γερμανικών αθλητικών ιστοσελίδων και εφημερίδων: 

Bild: «Ο Γιούργκεν Κλοπ ανακοινώνει έκπληξη στο τέρμα εναντίον της Ελλάδας» (Εστιάζει στην απόφαση για τον Γιόνας Ούρμπιχ) [bild].

ZDF Heute: «Η εθνική ομάδα και ο Κλοπ πριν από το τεστ κοπώσεως στην Ελλάδα» Αναφέρεται στην καυτή ατμόσφαιρα της Τούμπας και την πίεση για το αποτέλεσμα. 

Die Zeit / dpa (Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων): «Γιατί το παιχνίδι με την Ελλάδα είναι ένας δείκτης πορείας για τον Κλοπ» . Αναλύει τη βαθμολογική κρισιμότητα για την πρωτιά στον όμιλο.

Tipico Sport:  «Εθνική Γερμανίας εναντίον Ελλάδας: Γι' αυτό το παιχνίδι του Κλοπ είναι καθοριστικής σημασίας». Επικεντρώνεται στην ανάγκη για άμεση αγωνιστική απάντηση μετά την ήττα στο Άουγκσμπουργκ.

Kicker: «Ώρα εκδίκησης στη Θεσσαλονίκη . Η  εθνική ψάχνει αντίδραση χωρίς τον Γκνάμπρι».

Focus: «Ευκαιρία για εκδίκηση  κόντρα στην Ελλάδα»

RAN / Joyn: «Νέα φτερά στην επίθεση και νέος αρχηγός»

Sport.de: «Στο καζάνι της Θεσσαλονίκης που βράζει».

ΑΠΕ

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