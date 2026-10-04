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Ολυμπιακός: Πιάνει δουλειά ο Φουστέρ - Επιστρέφουν Μπέιλι και Σα πριν από τον «μαραθώνιο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Νταβίντ Φουστέρ ετοιμάζεται να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα στον Ολυμπιακό, ενώ Μπέιλι και Σα ανεβάζουν ρυθμούς πριν από ένα απαιτητικό πρόγραμμα εννέα αγώνων.

Ο Νταβίντ Φουστέρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα στις αρχές της εβδομάδας, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα νέα του καθήκοντα στον Ολυμπιακό.

Ο 44χρονος Ισπανός είχε βρεθεί για τρεις ημέρες στον Πειραιά και στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, προτού επιστρέψει προσωρινά στην πατρίδα του για προσωπικές υποθέσεις. Στον νέο του ρόλο θα συνεργάζεται άμεσα με τον Αντόνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, θα βρίσκεται κοντά στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ και όλα δείχνουν ότι θα έχει παρουσία και στον πάγκο στα παιχνίδια. Παράλληλα, θα υπάρχει σύνδεση με τη δεύτερη ομάδα και την Κ19, μέσω της συνεργασίας του με τους Άλβαρο Ρούμπιο και Νταβίντ Ροντρίγκεθ.

Θετικά είναι τα μηνύματα και από το αγωνιστικό μέτωπο, καθώς Μπέιλι και Σα έχουν ανεβάσει ρυθμούς και υπολογίζεται ότι θα είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ προπονείται ήδη μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ ο Πορτογάλος κεντρικός μεσοεπιθετικός αναμένεται να ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες. Οι επιστροφές τους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια περίοδο με συνεχόμενες και απαιτητικές υποχρεώσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» απολαμβάνουν το νέο τριήμερο ρεπό που έδωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, πριν επιστρέψουν στο Ρέντη και αρχίσει η τελική προετοιμασία για το ντέρμπι. Από τις 11 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου ο Ολυμπιακός θα δώσει εννέα παιχνίδια μέσα σε διάστημα 29 ημερών, έχοντας ουσιαστικά μία αναμέτρηση ανά τρεις ημέρες. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα υποδεχθεί Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ενώ για τη League Phase του Europa League θα ταξιδέψει δύο φορές στη Γαλλία, για τις αναμετρήσεις με Μαρσέιγ και Ρεν, και θα φιλοξενήσει τη Σπάρτα Πράγας.

Το απαιτητικό πρόγραμμα συμπληρώνουν οι αγώνες πρωταθλήματος με Παναιτωλικό, Καλαμάτα και Κηφισιά, αλλά και η εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με τη Μαρκό. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα παίξει κατά σειρά με Παναθηναϊκό (11/10), Μαρσέιγ (15/10), Παναιτωλικό (18/10), Σπάρτα Πράγας (22/10), Καλαμάτα (25/10), Μαρκό (28/10), Κηφισιά (31/10), Ρεν (5/11) και ΠΑΟΚ (8/11), σε ένα διάστημα που θα απαιτήσει βάθος στο ρόστερ και σωστή διαχείριση από το τεχνικό επιτελείο.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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