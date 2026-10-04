Ο Φερστάπεν νικητής στο... χάος της Σεπάνγκ

Σε ένα χαοτικό GP Mπαχρέιν, αλλά στη Μαλαισία, με τη βροχή να το καθυστερεί για 1μιση ώρα, αυτός που πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στη σεζόν είναι ο Φερστάπεν, με 2ο τον Αντονέλι και 3ο τον Χάμιλτον.

Η επιστροφή της Μαλαισίας στο καλεντάρι ήταν... θεαματική χαοτική. Στο 16ο γύρο του πρωταθλήματος, στο GP του Mπαχρέιν, αλλά στη.. Μαλαισία ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν, την ώρα που ο 2ος Κίμι Αντονέλι αύξησε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στην κορυφή του πρωταθλήματος. Επέστρεψε στο βάθρο ο Χάμιλτον, απογοήτευση για τον Ράσελ που εγκατέλειψε στον 50ο γύρο και βλέπει τις ελπίδες για τον τίτλο να πετάνε....

Χάος πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας

Τα προβλήματα άρχισαν πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα. Η έντονη βροχόπτωση άφησε μεγάλες ποσότητες στάσιμου νερού στην πίστα και ανάγκασε τη διεύθυνση αγώνα να καθυστερήσει την έναρξη, καθώς οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την ασφαλή διεξαγωγή του Grand Prix.

Όταν τα μονοθέσια βγήκαν τελικά στην πίστα, ακολούθησε ακόμη μεγαλύτερο χάος. Ο Ίσακ Ατζάρ έχασε τον έλεγχο της Red Bull λόγω aquaplaning και βρέθηκε στην αμμοπαγίδα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν προβλήματα σε αρκετά μονοθέσια.

Ανάμεσά τους ήταν εκείνα του Φερστάπεν και του Χάμιλτον, με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη Ferrari του κατά τη διαδικασία πριν από την εκκίνηση. Η κατάσταση έγινε τόσο μπερδεμένη, ώστε η διαδικασία ανεστάλη και οι οδηγοί επέστρεψαν στα pits, προτού τελικά δοθεί η εκκίνηση σε μία πίστα που παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη.

Εφιάλτης για τις Ferrari

Και αν η Ferrari είχε κάθε λόγο να αισιοδοξεί πριν από τον αγώνα, έχοντας τον Χάμιλτον στη δεύτερη θέση του grid και τον Λεκλέρ στην τέταρτη, πολύ γρήγορα όλα έμοιαζαν να καταρρέουν. Οι δύο Ferrari βρέθηκαν πολύ πίσω στην κατάταξη μέσα στο χάος των πρώτων γύρων, με τον Χάμιλτον να πέφτει μέχρι τη 18η θέση και τον Λεκλέρ να βρίσκεται σε κάποιο σημείο ακόμη και τελευταίος λόγω της επιλογής των σλικ ελαστικών στην εκκίνηση.

Από τα... τάρταρα στο βάθρο ο Χάμιλτον

Καθώς η πίστα άρχισε να αλλάζει και οι στρατηγικές μπήκαν για τα καλά στην εξίσωση, η Ferrari άρχισε σταδιακά να επιστρέφει.

Ο Χάμιλτον ξεκίνησε μία εντυπωσιακή αναρρίχηση στην κατάταξη, εκμεταλλευόμενος τόσο τον ρυθμό της SF-26 όσο και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν τα pit stops, τα συμβάντα και οι αλλαγές στις συνθήκες. Από τη 18η θέση κατάφερε να φτάσει μέχρι την πρώτη τριάδα και να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό comeback με την 3η θέση και το βάθρο.

Από τελευταίος τέταρτος ο Λεκλέρ!

Ο Μονεγάσκος βρέθηκε κάποια στιγμή στην τελευταία θέση, όμως δεν εγκατέλειψε τη μάχη και άρχισε να κερδίζει τη μία θέση μετά την άλλη.

Οι αλλαγές στρατηγικής, τα περιστατικά μπροστά του αλλά και ο δικός του ρυθμός τον επανέφεραν σταδιακά στη μάχη των πρώτων θέσεων. Τελικά πέρασε την καρό σημαία στην 4η θέση, ακριβώς πίσω από τον teammate του, ολοκληρώνοντας μία τεράστια ανατροπή για τη Ferrari. Από εκεί που η Scuderia έβλεπε και τα δύο μονοθέσιά της στα βάθη της κατάταξης, έφυγε τελικά από τη Σεπάνγκ με τις θέσεις 3-4.

Ο Φερστάπεν επιβίωσε από τα πάντα

Μπροστά από τις δύο Ferrari, όμως, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν εκείνος που έγραψε το όνομά του στην κορυφή. Ο Ολλανδός είχε πάρει την πρώτη του pole position μέσα στο 2026 στις κατατακτήριες και στον αγώνα επιβεβαίωσε ότι διέθετε τον ρυθμό για να διεκδικήσει τη νίκη. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και οι διαφορετικές στρατηγικές ανακάτεψαν πολλές φορές την τράπουλα, με τον Κίμι Αντονέλι να βρίσκεται επίσης στη μάχη της κορυφής.

Ο Φερστάπεν, όμως, επέστρεψε εκεί που ήθελε και διαχειρίστηκε ιδανικά τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα, ακόμη και όταν οι διαφορές εξανεμίστηκαν από τις παρεμβάσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας. Έτσι, έφτασε πρώτος στην καρό σημαία και πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Red Bull.

Πολύτιμη δεύτερη θέση για τον Αντονέλι

Ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να μην κατάφερε να μετατρέψει την ευκαιρία σε νίκη, όμως έφυγε από τη Μαλαισία με μία ιδιαίτερα σημαντική δεύτερη θέση. Ο Ιταλός πρωτοπόρος του πρωταθλήματος άντεξε σε έναν αγώνα στον οποίο συνέβησαν σχεδόν τα πάντα και πρόσθεσε ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη φετινή του πορεία. Αντίθετα, ο Τζορτζ Ράσελ είδε τον αγώνα του να τελειώνει άδοξα εξαιτίας προβλήματος στη μονάδα ισχύος της Mercedes. Πίσω από την πρώτη τετράδα, ο Ίσακ Ατζάρ ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 5η θέση, παρά το επεισοδιακό ξεκίνημα της ημέρας, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την 6η θέση για τη McLaren. Ο Λίαμ Λόσον ήταν 7ος, μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο, με τον Ισπανό να καταφέρνει στους τελευταίους γύρους να κρατήσει πίσω του τον Λάντο Νόρις, ο οποίος περιορίστηκε στην 9η θέση. Η μάχη για τον τελευταίο βαθμό κρίθηκε κυριολεκτικά στο φινάλε. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ κατάφερε στον τελευταίο γύρο να περάσει τον Νίκο Χούλκενμπεργκ και να αρπάξει τη 10η θέση, στερώντας από την Audi έναν βαθμό την τελευταία στιγμή.

Η τελική δεκάδα

1. Μαξ Φερστάπεν – Red Bull

2. Κίμι Αντονέλι – Mercedes

3. Λιούις Χάμιλτον – Ferrari

4. Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari

5. Ίσακ Ατζάρ – Red Bull

6. Όσκαρ Πιάστρι – McLaren

7. Λίαμ Λόσον – Racing Bulls

8. Φερνάντο Αλόνσο – Aston Martin

9. Λάντο Νόρις – McLaren

10. Άρβιντ Λίντμπλαντ – Racing Bulls

Επόμενο ραντεβού 9-11 Οκτωβρίου στη Σιγκαπούρη.

sdna.gr