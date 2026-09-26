Πόσο αλλάζει η ιστορία των ομάδων της Πρέμιερ αν αφαιρεθούν οι τίτλοι της Σίτι!

Στις συνταρακτικές εξελίξεις που αναμένονται στο αγγλικό ποδόσφαιρο και την Πρέμιερ Λιγκ, υπάρχουν κι εκείνες οι ομάδες που παρακολουθούν όσα συμβαίνουν και ίσως και να σκέφτονται ότι μπορεί οι αριθμοί στις… κατακτήσεις τους, να διαφοροποιηθούν, ανάλογα και με την κατάληξη του ζητήματος!

Οχτώ πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπαλλα, εφτά League Cups, ένα Champions League. Τόσα έχει πανηγυρίσει η Σίτι στην εποχή της κυριαρχίας της επί Σεΐχη Μανσούρ στην ιδιοκτησία και με τον Πεπ Γκουαρδιόλα επί μια 10ετία να παραδίδει μαθήματα… επίτευξης στόχων.

Η Σίτι, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για τις 115 οικονομικές παραβάσεις για το χρονικό διάστημα 2009-2018. Απέτυχε να καταθέσει ακριβή οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για μισθούς παικτών και προπονητών, παραβίασε το FFP της UEFA, όπως επίσης δεν προσαρμόστηκε και με τους κανονισμούς βιωσιμότητας και κερδοφορίας.

Σε κάθε ευκαιρία, η Σίτι διέψευδε τα παραπάνω και προφανώς υπερασπιζόταν τα συμφέροντά της, με τον Πεπ να ξεκαθαρίζει κάθε στιγμή πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη διοίκηση και τον ιδιοκτήτη για τις ενέργειές τους.

Το σενάριο της αφαίρεσης τίτλων και πρωταθλημάτων από την ιστορία της, πράγμα που αυτή τη στιγμή παραμένει ένα απλό σενάριο, αν και τα πάντα παραμένουν ανοιχτά, ίσως και να προκάλεσε χαμόγελο σε ορισμένες άλλες ομάδες της Λίγκας.

Και για να το πάμε ένα βήμα παρακάτω, αν και εφόσον η έφεση της Σίτι πέσει στο κενό και η τεράστια υπόθεση – που εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη – συντρίψει τους «πολίτες», τότε, ίσως τα… μετάλλια του πρωταθλητή να μεταφερθούν αλλού.

Υπολογίζοντας τη χρονική περίοδο για την οποία η Σίτι μπορεί και ν’ αλλάξει παντελώς το στάτους της στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αν κι εφόσον τιμωρηθεί αυστηρότατα και δεν πετύχει τίποτα με την έφεση, μιλάμε για αφαίρεση τριών πρωταθλημάτων.

Αυτό του 2012 που κατακτήθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο για να μπει τέλος στην απουσία των «πολιτών» από την κορυφή έπειτα από 44 χρόνια. Φαντάζεστε το γνωστό σε όλους «Αγουέροοοοοοο….» να πάψει να υφίσταται πια; Εκείνη τη σεζόν, η Γιουνάιτεντ είχε τερματίσει δεύτερη με μοναδική διαφορά μεταξύ τους, τα γκολ. Οι δύο ομάδες είχαν 89 βαθμούς, με 28 νίκες, 5 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες. Ωστόσο, οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν στο 89-33 στα γκολ και η Σίτι στο 93-29.

Επόμενο πρωτάθλημα, αυτό του 2013-2014, με τη Λίβερπουλ του Μπρένταν Ρότζερς, τότε, να έρχεται δεύτερη στο -2, με τους 84 βαθμούς, πίσω από τους 86 της πρωταθλήτριας Σίτι του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Το τελευταίο πρωτάθλημα που τίθεται υπό… αμφισβήτηση, είναι εκείνο του 2018, με τον Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ. Η Σίτι, τότε, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα πλέον στον πάγκο, έφτασε στους 100 βαθμούς, με τους γείτονές της να τερματίζουν στη 2η θέση και τους 81…

england365.gr