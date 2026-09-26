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Σοκ με Οσβάλντο: Σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο νοσοκομείο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Ντανιέλ Οσβάλντο, ο οποίος χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο πρώην επιθετικός Ντανιέλ Οσβάλντο νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έπειτα από πλευριτική συλλογή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο του Λιαβαγιόλ της Αργεντινής, όπου εισήχθη το βράδυ της Πέμπτης (24/9).

Ο 40χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος φόρεσε τις φανέλες της Μπόκα και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, μεταξύ πολλών άλλων, βρέθηκε στο σπίτι του στο Μπάνφιλντ από την αδερφή του, η οποία ανέλαβε την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και τον συνόδευσε ώστε να λάβει φροντίδα.

Μετά την επέμβαση, ο Οσβάλντο βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και η πρόγνωσή του είναι επιφυλακτική. Το νοσοκομείο δεν έχει δημοσιεύσει ιατρική έκθεση, αλλά λεπτομέρειες για την κατάστασή του έχουν αναφερθεί από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος, Άνχελ Ντε Μπρίτο στο αργεντινίκο Μέσο «LAM»,το πρώτο που μετέδωσε την είδηση, ο πρώην παίκτης υποβλήθηκε σε «εκτομή πνευμονικού ιστού» και αφαιρέθηκαν «δύο εκατοστά από κάθε πνεύμονα».

Ο Οσβάλντο αποσύρθηκε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τον Ιούλιο του 2020, ενώ αγωνιζόταν για την Μπάνφιλντ. Πριν από αυτό, είχε εμπειρία σε πολλά πρωταθλήματα, έχοντας αγωνιστεί για την Πόρτο, τη Σαουθάμπτον, την Ίντερ, τη Ρόμα, τη Γιουβέντους, την Εσπανιόλ, την Μπολόνια, τη Λέτσε, τη Φιορεντίνα, την Αταλάντα και την Ουρακάν, όπου ξεκίνησε την καριέρα του.

Παρά την απουσία του από τα φώτα της δημοσιότητας, είχε επανεμφανιστεί πρόσφατα. Πρώτον, επειδή είχε σχέση με την Τζιανίνα Μαραντόνα, μία από τις κόρες του Ντιέγκο, και δεύτερον, επειδή είχε συμμετάσχει πρόσφατα σε μια σειρά συνεντεύξεων με την «Ole» όπου μιλούσε για τη ζωή του. 

Το 2024, ο πρώην επιθετικός, ο οποίος ακολούθησε επίσης καριέρα στη μουσική, αποκάλυψε δημόσια σε ένα βίντεο ότι έπασχε από κατάθλιψη και ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

athletiko.gr 

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