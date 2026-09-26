Ο λόγος που οι παίκτες της Ουαλίας δεν βγάζουν μια σωστή ομαδική φωτογραφία

Αν έτυχε και παρακολούθησε κανείς το παιχνίδι της Ουαλίας με την Πορτογαλία και είχε εικόνα από το Αλβαλάδε πριν τη σέντρα, ενδεχομένως να πρόσεξε την απίθανη ομαδική φωτογραφία των φιλοξενούμενων που θύμιζε τάξη νηπιαγωγείου του, καθώς το… στήσιμο των παικτών ήταν ότι να’ ναι.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, οι παίκτες της κάτω σειράς είχαν ένα μεγάλο κενό στη μέση, της πάνω ήταν αραιά στημένοι, ενώ υπήρχε και ένας που είχε κάτσει στην άκρη, λες και ήταν τιμωρία.

Για όσους δεν γνωρίζουν, αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο που έγινε πρώτη φορά, το βράδυ της Πέμπτης, αλλά αποτελεί μια παράδοση που συνεχίζεται εδώ και δέκα χρόνια.

Η αρχή της παράδοσης

Σύντομα, η Ουαλία άρχισε να διανύει μια εξαιρετική περίοδο, με την πορεία της στο Euro 2016, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά υπό τις οδηγίες του Κρις Κόλμαν, να αποτελεί την κορυφαία στιγμή. Έτσι αυτές οι φωτογραφίες εξελίχθηκαν σε τελετουργικό που έφερνε γούρι στην ομάδα….

«Στην αρχή δεν του δώσαμε ιδιαίτερη σημασία, αλλά σταδιακά συγκεντρώθηκαν μερικές φωτογραφίες και ήταν χάλια», είπε ο Λέντλεϊ. «Οπότε σκεφτήκαμε ότι δεν υπήρχε λόγος να το αλλάξουμε. Δεν κάνουμε πρόβα. Απλώς συζητάμε μεταξύ μας και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Πιθανότατα θα συνεχίσουμε έτσι, μας έχει φέρει τύχη, οπότε δεν νομίζω ότι θα βγάλουμε μια κανονική φωτογραφία».

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Last night, Wales kept up their tradition of the asymmetrical team photo. pic.twitter.com/Ha1o5B5wPG — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 25, 2026

athletiko.gr