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«Εξαιρετικές οι επιδόσεις του με την ΑΕΚ»: Αποθεώνουν Μαρίν οι Ρουμάνοι και τον δίνουν βασικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποθεωτικά είναι τα σχόλια των Ρουμάνων για τις επιδόσεις του Ραζβάν Μαρίν με την φανέλα της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, τα γειτονικά ΜΜΕ, σχολιάζουν πως ο διεθνής μέσος έχει εξαιρετική απόδοση στην Ελλάδα με την φανέλα της Ένωσης και εκτιμούν πως ο ομοσπονδιακός προπονητής - και παλιά μεγάλη δόξα του ρουμανικού ποδοσφαίρου - ο Γκιόργκε Χάτζι θα του δώσει φανέλα βασικού απόψε στην πρεμιέρα του Nations League με την Σουηδία. 

«Το τελευταίο διάστημα, ο Ραζβάν Μαρίν έχει ξεχωρίσει με την ΑΕΚ και ελπίζει να επαναλάβει αυτές τις εξαιρετικές επιδόσεις και με την εθνική ομάδα. Ο μέσος της πρωταθλήτριας Ελλάδας έχει ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα μετά από μια εξαιρετική πορεία με τον σύλλογό του. Έχοντας σκοράρει στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League, ο Μαρίν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση», αναφέρουν οι Ρουμάνοι στο πλαίσιο και της παρουσίας του 30χρονου μέσου στη συνέντευξη Τύπου. 

Ο Ραζβάν Μαρίν μίλησε για την μάχη με τους Σουηδούς και τόνισε αρχικά πως «έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά για το παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Είχαμε μια πολύ καλή εβδομάδα προετοιμασίας. Νομίζω ότι έχουμε δείξει πολλές φορές πως είμαστε μια ώριμη, καλή ομάδα, ικανή να τα βάλει με οποιονδήποτε αντίπαλο» ενώ πρόσθεσε: «Όσο για μένα, ελπίζω να μεταφέρω την καλή μου φόρμα και στην εθνική ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που ξέρει τι θέλει και γνωρίζουμε πώς πρέπει να παίξουμε για να φέρουμε τους φιλάθλους πιο κοντά, να δημιουργήσουμε ενθουσιασμό και να πετύχουμε αποτελέσματα. Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε· αυτή ήταν η νοοτροπία μας όλη την εβδομάδα. Θέλω να διατηρήσω τη φόρμα μου και στην εθνική ομάδα και να βοηθήσω το σύνολο παίζοντας πολύ καλά. Αν προκύψει κάποιο γκολ ή ασίστ,  όπως έχω πει, τα γκολ είναι απλώς κάτι... έξτρα.  Φυσικά, ο κ. Χάτζι απαιτεί πολλά από εμάς· μας είπε μάλιστα ότι, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε μόλις στο 50% των δυνατοτήτων μας». 

sdna.gr 

Κατηγορίες

Super League

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