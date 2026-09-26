Το στοίχημα του Χένινγκ Μπεργκ

Αυτό ωστόσο που ικανοποίησε περισσότερο δεν είναι απλώς η νίκη, άλλωστε οι πράσινοι αγωνίστηκαν εντός έδρας με μία ομάδα που αναμένεται να παλέψει για τη σωτηρία της. Το γεγονός ότι η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ δείχνει να βρίσκει την περσινή της ταυτότητα είναι το σημαντικότερο στοιχείο που αξίζει αναφοράς. Η εικόνα της Ομόνοιας στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής ήταν ακόμα καλύτερη από τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Με λίγα λόγια, η ομάδα έδειξε πως έχει βρει τον δρόμο της παρουσιάζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα σκόραρε τέσσερα γκολ σ΄ένα παιχνίδι για δεύτερη φορά φέτος. Το μεγάλο στοίχημα συνεπώς για τον Νορβηγό προπονητή είναι το τριφύλλι να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε με την επανέναρξη των υποχρεώσεών του. Άλλωστε τα δύσκολα ακόμα δεν έχουν έρθει. Εδώ να σημειώσουμε πως στη νίκη επί της ΕΝΥ η Ομόνοια διεύρυνε το αήττητο σερί της σε τέσσερις αγώνες. Μετά το χαμένο Σούπερ Καπ (0-1) με την Πάφο, οι περσινοί πρωταθλητές κέρδισαν τον Άρη εκτός (4-1), εξήλθαν ισόπαλοι εντός με τον Απόλλωνα (0-0) και πήραν την πρώτη τους νίκη στη League Phase κόντρα στη Θέλτα (1-0).