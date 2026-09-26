Ολλανδία: Τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός ο Μπρόμπεϊ, στη θέση του ο Ζίρκζι

Ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ θα απουσιάσει από τα επόμενα τρία παιχνίδια της Ολλανδίας στο Nations League, μεταξύ αυτών και από την αναμέτρηση με την ελληνική ομάδα στην Τούμπα (1/10), λόγω τραυματισμού που αποκόμισε στο χθεσινό (24/9) εναρκτήριο παιχνίδι του Β΄ ομίλου με τη Γερμανία στο Άμστερνταμ.

Ο επιθετικός της Σαντερλαντ αποχώρησε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο, και η ολλανδική ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιστρέψει στο σύλλογό του, χωρίς να διευκρινίζει το είδος ή τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Στη θέση του Μπρόμπεϊ κλήθηκε ο Τζόσουα Ζίρκζι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί με τους «οράνιε» από το Νοέμβριο του 2024.

Η Ολλανδία, η οποία εκκίνησε τις υποχρεώσεις της στον Β΄ όμιλο της League A με ισοπαλία (1-1) απέναντι στη Γερμανία, ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Κυριακή 27/9 τη Σερβία. Ακολούθως θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και στις 4/10 θα υποδεχθεί τους «πλάβι» στο Αϊντχόφεν.