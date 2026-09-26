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Νέος τραυματισμός του Νίμπο: Εκτός για 2-3 εβδομάδες

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τζος Νίμπο σύμφωνα με ενημέρωση της Μπαρτσελόνα υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 εβδομάδες.

Νοκ - άουτ για 2 με 3 εβδομάδες θα μείνει ο Τζος Νίμπο. Σύμφωνα με ενημέρωση της Μπαρτσελόνα ο ψηλός της ισπανικής ομάδας θα παραμείνει στα πιτς για τις επόμενες περίπου 20 μέρες, καθώς υπέστη θλάση στην δεξιά γάμπα κατά την διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης.

Με την απώλεια του Αμερικανού άσου, οι «μπλαουγκράνα» ξέμειναν με μόνο έναν σέντερ, καθώς ο Τόσαν Εβμπουόμουαν υπέστη υπεξάρθρημα στον αριστερό ώμο κατά τη διάρκεια αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA, με την εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας και, παρόλο που η αποθεραπεία του εξελίσσεται ικανοποιητικά, θα πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης για τις επόμενες εβδομάδες.

Έτσι ο μόνος διαθέσιμος σέντερ για τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς είναι μέχρι νεοτέρας ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, με τον Ολιβιέρ Ενκαμούα να παίζει κατά συνθήκη για κάποια λεπτά επίσης στο «5».

sdna.gr

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