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Καθοριστική συνάντηση του ΝΒΑ για ΝΒΑ Europe και Ευρωλίγκα

ΓΗΠΕΔΟ

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Δευτέρα και Τρίτη οι κρίσιμες συναντήσεις των ιδιοκτητών του ΝΒΑ, με τις αποφάσεις να επηρεάζουν άμεσα το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το Συμβούλιο των Ιδιοκτητών (Board of Governors) του NBA συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα και την Τρίτη, με τις αποφάσεις του να επηρεάζουν άμεσα και το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι 30 ιδιοκτήτες των ομάδων του ΝΒΑ πρόκειται να εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το πρότζεκτ του NBA Europe, τη λίγκα που σχεδιάζουν να εγκαινιάσουν το 2027 με 16 ομάδες. Οι επικεφαλής του ΝΒΑ θα αποφασίσουν αν η λίγκα θα επιχειρήσει την εξαγορά της EuroLeague ή αν θα επιχειρήσει να λειτουργήσει ως αυτόνομος, ανταγωνιστικός οργανισμός.

Η EuroLeague στις αρχές του Οκτωβρίου θα συνεδριάσει στο Κόμο για να αποφασίσει τι στάση θα τηρήσει απέναντι στα σχέδια του ΝΒΑ. Αν δηλαδή θα δείξει διάθεση συνεργασίας ή ακόμη και πώλησης των μετοχών στο ΝΒΑ ή θα συνεχίσει στο υφιστάμενο μοντέλο.

Στην ατζέντα του Συμβουλίου των Ιδιοκτητών του NBA υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν την ίδια τη λίγκα, όπως η πιθανή επέκταση εντός των ΗΠΑ με ομάδες στο Λας Βέγκας και το Σιάτλ. Η εγχώρια ανάπτυξη παραμένει βασική προτεραιότητα, καθώς οι ιδιοκτήτες των ομάδων αξιολογούν την ίδρυση νέων συλλόγων σε αγορές-στόχους πρώτης γραμμής, όπως οι δύο παραπάνω πόλεις. Με το συνολικό κόστος εισόδου για τη μελλοντική επέκταση να εκτιμάται μεταξύ 15 και 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάθε υφιστάμενος ιδιοκτήτης ομάδας θα μπορούσε να λάβει ένα πρωτοφανές εφάπαξ ποσό που κυμαίνεται από 500 έως 600 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει άμεσα επίσημη ψηφοφορία, η συνάντηση αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για τον καθορισμό συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και την επισημοποίηση των όρων υποβολής προσφορών για τους ενδιαφερόμενους επενδυτικούς ομίλους.

sport-fm.gr

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