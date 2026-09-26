Πένθος σε ΘΟΪ Λακατάμιας και ΑΠΟΕΛ για τον χαμό του Άρη

Η ανακοίνωση του ΘΟΪ Λακατάμιας:

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΑΡΗ ΜΑΣ…

Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια δεν αρκούν μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Η οικογένεια της Ε.Ν. Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη ένα δικό της παιδί. Ο Άρης-Λάμπρος Παπαχαραλάμπους, ποδοσφαιριστής της Κ17, έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας ένα βαθύ και αβάσταχτο κενό στις καρδιές όλων μας.

Για εβδομάδες στεκόμασταν δίπλα του, ελπίζοντας και προσευχόμενοι να γυρίσει ο Άρης μας πίσω. Δυστυχώς, σήμερα αποχαιρετούμε ένα παιδί που είχε όλη τη ζωή μπροστά του.

Άρη μας, θα σε θυμόμαστε με το χαμόγελό σου, την αγάπη σου για το ποδόσφαιρο και τις στιγμές που μοιράστηκες με τους φίλους και τους συμπαίκτες σου. Η θέση σου στην οικογένεια του Θ.Ο.Ι. θα παραμείνει για πάντα δική σου.

Στους γονείς, στην οικογένεια και στους αγαπημένους ανθρώπους του Άρη εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας. Στεκόμαστε δίπλα τους με αγάπη, σεβασμό και συμπαράσταση.

Καλό ταξίδι, Άρη μας.

Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία σου η μνήμη.

H ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Καλό ταξίδι, Άρη…Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον άδικο χαμό του νεαρού Άρη, ενός δικού μας ανθρώπου, ενός πιστού φίλου του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε.Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Άρη και τους εύχεται δύναμη και κουράγιο. Καλό Παράδεισο και να μας βλέπεις από εκεί ψηλά