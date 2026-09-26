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Επιστρέφουν στη θέση τους

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Επιστρέφουν οι «Guardians» στο πέταλο της «ΑΕΚ Αρένα».

Έπειτα από την αποχή που πραγματοποίησαν στα πρώτα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, με τον ΑΠΟΕΛ και την Πάφο F.C., οι οργανωμένοι οπαδοί των κιτρινοπράσινων της Λάρνακας γυρίζουν πίσω στο γήπεδο κι ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών», αρχής γενομένης από το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος εναντίον της Ομόνοιας Αραδίππου, που είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου (19.00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν πρόσφατα συνάντηση με τον πρόεδρο Άντρο Καραπατάκη, κατά την οποία λύθηκαν οι όποιες παρεξηγήσεις και διαφορές υπήρχαν και ως εκ τούτου αποφασίστηκε να επιστρέψουν στην κερκίδα. Την επιστροφή των οργανωμένων στα γήπεδα επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Άντρος Καραπατάκης κατά την προψεσινή εκδήλωση της ΑΕΚ προς τιμήν των αθλητικών συντακτών, σε κέντρο στο Μακένζι. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και της συζήτησης που είχε με τους δημοσιογράφους του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Άντρος Καραπατάκης παρουσιάστηκε αισιόδοξος για τη φετινή ΑΕΚ, εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός ότι, μετά και τις διορθωτικές κινήσεις που έγιναν τον περασμένο Αύγουστο, η ομάδα διαθέτει πια το απαιτούμενο βάθος προκειμένου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και στους δύο εγχώριους θεσμούς. Αύριο η ΑΕΚ θα τα πει φιλικά με τη Νέα Σαλαμίνα σε παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών στο βοηθητικό της γήπεδο.

 

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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