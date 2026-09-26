Έγραψε ιστορία ο Φαν Μπόμελ στην Ολλανδία

Όταν μιλάμε για ποδοσφαιρικό DNA μιλάμε για την οικογένεια Φαν Μπόμελ. Το ντεμπούτο του Ρούμπεν Φαν Μπόμελ στην Εθνική Ολλανδίας σηματοδότησε κάτι μοναδικό στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αφού ο εξτρέμ της Αϊντχόφεν συνέχισε μία μοναδική παράδοση.

Ο πατέρας του, Μαρκ Φαν Μπόμελ φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας 79 φορές, ενώ μία φορά διεθνής είχε χριστεί και ο παππούς του, Μπερτ Φαν Μάαρβαϊκ.

Κάπως έτσι, ο πιτσιρικάς της PSV συμπλήρωσε μία πρωτοφανή τριπλέτα από παππού - πατέρα - εγγονό που φόρεσαν την φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας, κάτι που δεν έχει προηγούμενο.

sdna.gr