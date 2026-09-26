Η αποθέωση σε Ομπράντοβιτς και η πράσινη λαίλαπα

Σε μια ξεχωριστή βραδιά στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε εκκωφαντική πρεμιέρα στη EuroLeague και μπήκε στη σεζόν με το «δεξί» επικρατώντας 91-72 της Παρί.

Η ατμόσφαιρα στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων ενέπνεε συσπείρωση και ενότητα, στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας, η οποία στο glass floor έβγαλε ενέργεια και ανά διαστήματα εντυπωσίασε με το μπάσκετ της.

Από την πράσινη ΚΑΕ, κατεγράφησαν οι ξεχωριστές στιγμές της αναμέτρησης:

🎥 𝘽𝙚𝙝𝙞𝙣𝙙 𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙘𝙚𝙣𝙚𝙨 ☘️



There’s only one way to begin a new EuroLeague chapter: TOGETHER.



Experience all the passion, bench reactions, and exclusive backstage access through our lens. 👀 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment pic.twitter.com/ZZLYtUQJRs — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 25, 2026

sport-fm.gr