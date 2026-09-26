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Ο Χάαλαντ... σπάει τα κοντέρ: Ποιους θρύλους άφησε πίσω του μετά τη «ντοπιέτα» κόντρα στη Δανία

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ερλινγκ Χάαλαντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 επί της Δανίας στην πρεμιέρα του Nations League και συνέχισε να γράφει ιστορία.

Στο κορυφαίο ίσως - από άποψη θεάματος - παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής ημέρας του Nations League, η Νορβηγία επικράτησε 3-2 της Δανίας, με απόλυτο πρωταγωνιστική τον Ερλινγκ Χάαλαντ που βρήκε δίχτυα δύο φορές.

Ο «Cyborg» πέτυχε το 2-0 και το 3-2 για την ομάδα του κι έφτασε τα 63 γκολ με το εθνόσημο, σε ηλικία 26 ετών και έπειτα από μόλις 56 συμμετοχές!

Αναμφίβολα, πρόκειται για νούμερα που... τρομάζουν, με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι να μην έχει «ταβάνι», όντας ήδη 35ος στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, με τις εθνικές τους ομάδες.

Ενδεκτικό του επιτεύγματος του, είναι το γεγονός ότι με τα δύο γκολ κόντρα στη Δανία, άφησε πίσω του, τους Ρονάλντο Ναζάριο και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς!

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Χάαλαντ θα συνεχίζει να ανεβαίνει σταδιακά στην εν λόγω λίστα, έχοντας το... βλέμμα του ακόμα και στην κορυφή, την οποία κατέχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 146 γκολ.

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ έχει τον καλύτερο δείκτη στην ιστορία των εθνικών ομάδων σε αναλογία γκολ ανά παιχνίδι, με 1,14. Αν λοιπόν καταφέρει να μείνει υγιής και αγωνίζεται μέχρι το φινάλε της καριέρας του με τη Νορβηγία, έχει σοβαρές πιθανότητες να ξεπεράσει τους πάντες και να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στις εθνικές ομάδες.

athletiko.gr 

 

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