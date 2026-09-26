Κράσνονταρ: Απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες τον Τζέιντον Σάντσο

Ατελείωτη μοιάζει να είναι η προσπάθεια του Τζέιντον Σάντσο να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Άγγλος διεθνής παραμένει ελεύθερος και παρά την καλή ποδοσφαιρική του ηλικία αδυνατεί να βρει έναν σύλλογο για να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Η Κράσνονταρ ήταν ανάμεσα στους πιθανούς προορισμούς του 26χρονου εξτρέμ, όμως σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρωσίας έκανε πίσω. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Σάντσο προτάθηκε στη ρωσική ομάδα, η οποία αποφάσισε να μην κινηθεί για την απόκτησή του, παρά το γεγονός πως ο ποδοσφαιριστής ήταν πρόθυμος να φορέσει τη φανέλα της.

Υπενθυμίζουμε ότι, ο Άγγλος επιθετικός κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά από το τέλος της περασμένης σεζόν, όταν και ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την προηγούμενη σεζόν ο Σάντσο αγωνίστηκε ως δανεικός από τους “κόκκκινους διαβόλους” στην Άστον Βίλα, με την οποία κατέγραψε 39 συμμετοχές, μετρώντας 1 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport24.gr