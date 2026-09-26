Ίντερ: Καθαρά κέρδη 22,7 εκατ. ευρώ για τη σεζόν 2025/26

Η Ίντερ ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025/26 με καθαρά κέρδη ύψους 22,7 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της που είχε καταγραφεί και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, έπειτα από 15 συνεχόμενες χρήσεις με ζημίες. Η περσινή πρωταθλήτρια Ιταλίας και νυν συγκάτοικος στην κορυφή της Serie A ανακοίνωσε την Πέμπτη (24/9) τα οικονομικά αποτελέσματα της περασμένης σεζόν.

Παρά το θετικό πρόσημο, τα κέρδη ήταν μειωμένα σε σχέση με την περίοδο 2024/25, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 35 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε στα 518 εκατ. ευρώ, έναντι 567 εκατ. ευρώ την προηγούμενη σεζόν, επίδοση που είχε αποτελέσει ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Η Ίντερ απέδωσε τη διαφορά στα έκτακτα έσοδα που είχε αποφέρει η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος, καθώς τότε είχε συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League. «Η χρήση 2024-25 είχε επωφεληθεί από τα έκτακτα έσοδα που προέκυψαν από τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και την πρόκριση στον τελικό του Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Η διοίκηση της Ίντερ, η οποία ανήκει στο αμερικανικό επενδυτικό fund Oaktree, υπογράμμισε παράλληλα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το συγκεκριμένο κόστος περιορίστηκε κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μείωση 4%.

Σημαντική ήταν και η άνοδος των εμπορικών εσόδων, καθώς οι εισπράξεις από το merchandising αυξήθηκαν κατά 7%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη νέα συμφωνία συνεργασίας που έχει συνάψει ο σύλλογος με τη Fanatics. Επιπλέον, θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα είχε και η δραστηριότητα της Ίντερ στη μεταγραφική αγορά. Τα έσοδα από τις μεταγραφές αυξήθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ στη χρήση που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου. Η Ίντερ κατέκτησε τον περασμένο Μάιο το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

ΑΠΕ