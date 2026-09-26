Μπέκαμ: Το Μουντιάλ τον έκανε πλουσιότερο κατά 22 εκατομμύρια ευρώ!

Το Μουντιάλ του 2026 αποδείχθηκε εξαιρετικά κερδοφόρο για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον παλαίμαχο άσο να βάζει περίπου 22 εκατ. ευρώ στα ταμεία του από εμπορικές συμφωνίες γύρω από τη διοργάνωση, την ώρα που το προσωπικό του brand συνέχισε να εκτοξεύει την περιουσία του.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εξακολουθεί να μετατρέπει το όνομά του σε μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση, με τον παλαίμαχο Άγγλο ποδοσφαιριστή να βάζει περισσότερα από 44 εκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό του μέσα σε έναν χρόνο.

Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από τότε που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ωστόσο ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πρόσωπα του παγκόσμιου αθλητισμού και τα τελευταία οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεών του το επιβεβαιώνουν με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.

Το Μουντιάλ του 2026 αποδείχθηκε μία εξαιρετικά προσοδοφόρα περίοδος για τον 51χρονο πρώην αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, ο οποίος είχε έντονη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπέκαμ δεν βρέθηκε φυσικά στο χορτάρι, αλλά ήταν σχεδόν παντού γύρω από το τουρνουά. Εμφανίστηκε σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες, παρακολούθησε αγώνες από τις εξέδρες και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την τεράστια αναγνωρισιμότητα που εξακολουθεί να διαθέτει στην αμερικανική αγορά.

David Beckham was paid £38m in less than 12 months from his brand business, having agreed a range of lucrative endorsement deals around this summer’s World Cup, new published accounts have revealed.



Beckham has agreed long-term deals with the likes of McDonald’s, Verizon and… pic.twitter.com/shAuNqBMEH — Telegraph Football (@TeleFootball) September 25, 2026

Μόνο οι εμπορικές συνεργασίες και οι διαφημίσεις, όπως Bank of America, McDonald’s, Verizon and Pepsi και Lay’s, που συνδέθηκαν με την παρουσία του γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο φέρεται να του απέφεραν περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνολική εικόνα, όμως, είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της DRJB Holdings, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το προσωπικό brand του Μπέκαμ, αποτυπώνουν μία ιδιαίτερα κερδοφόρα περίοδο. Τα έσοδά της έφτασαν περίπου τα 98 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα προ φόρων κέρδη πλησίασαν τα 58 εκατ. ευρώ.

Μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Μπέκαμ εισέπραξε περισσότερα από 44 εκατ. ευρώ σε μερίσματα, προσθέτοντας ακόμη ένα τεράστιο ποσό στην ήδη εντυπωσιακή περιουσία του.

Η DRJB Holdings ανήκει κατά 55% στην αμερικανική Authentic Brands Group, ενώ ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής διατηρεί το υπόλοιπο 45% μέσω της δικής του εταιρείας.

Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική της εταιρείας έπαιξαν οι πολυάριθμες εμπορικές συνεργασίες του. Ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο τού προσέφερε μία ιδανική πλατφόρμα για ακόμη μεγαλύτερη προβολή.

Παράλληλα, παραμένει άμεσα συνδεδεμένος με το ποδόσφαιρο μέσω της Ίντερ Μαϊάμι, της ομάδας του MLS στην οποία είναι συνιδιοκτήτης και η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ποδοσφαιρικά brands στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπέκαμ, λοιπόν, μπορεί να μην αγωνίστηκε ούτε λεπτό στο Μουντιάλ του 2026, όμως κατάφερε να είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπά του εκτός αγωνιστικού χώρου και να μετατρέψει για ακόμη μία φορά τη δημοτικότητά του σε μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση.

sport24.gr