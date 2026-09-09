«Θέλει να φύγει από τους Κινγκς ο Σαμπόνις»!

Όπως αναφέρουν τα Μέσα στις ΗΠΑ, ο Λιθουανός σέντερ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα και έτσι το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει από τους Κινγκς.

Σημασία σε αυτό έπαιξε πως στη διάρκεια του καλοκαιριού ο Σαμπόνις άλλαξε μανατζερική στέγη και από τη Wasserman πήγε στην CAA Basketball, έχοντας πλέον ως ατζέντη τον Άαρον Μιντζ.

Ο Λιθουανός άσος έχει ακόμα συμβόλαιο για 2 χρόνια με τους Κινγκς έναντι 94 εκατ. δολαρίων και το όνομα του πλέον θα παίζει στα πιθανά trades του ΝΒΑ.

sdna.gr