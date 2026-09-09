Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αγόρασε έπαυλη 13,5 εκατ. δολαρίων στο Μαϊάμι

Στην αγορά μιας πανάκριβης έπαυλης στο Μαϊάμι, όπου θα κατοικεί πλέον με την οικογένειά του μετά την ανταλλαγή του από τους Μπακς στους Χιτ, προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας, μια εταιρεία που συνδέεται με τον 31χρονο σούπερ σταρ του μπάσκετ κατέβαλε 13,5 εκατ. δολάρια για μια έπαυλη έκτασης σχεδόν περίπου 1.115 τετραγωνικών στο Πάινκρεστ. Η κατοικία —η οποία δεν βρίσκεται σε παραθαλάσσια τοποθεσία— διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, δύο WC, αίθουσα ψυχαγωγίας (media room), πισίνα, τζακούζι και ξενώνα, βάσει της αγγελίας πώλησης.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Αντετοκούνμπο έχει δαπανήσει περισσότερα από 69 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ακινήτων πολλαπλών κατοικιών στο Ουισκόνσιν, το Μπρούκλιν και το Σικάγο, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

O Greek Freak έχει λαμβάνειν φέτος 58,4 εκατ. δολάρια από το Μαϊάμι, ενώ έχει οψιόν ο ίδιος για το 2027/28. Αν αποφασίσει να ακυρώσει τον τελευταίο χρόνο του τρέχοντος συμβολαίου του, μπορεί να υπογράψει τετραετή επέκταση αξίας 275 εκατ., ενώ αν κρατήσει τον επόμενο χρόνο του συμβολαίου του, αναμένεται να προσθέσει άλλα τρία χρόνια στο Μαϊάμι, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για ένα deal ύψους 213,6 εκατ. δολαρίων.

sport-fm.gr