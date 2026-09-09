ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αγόρασε έπαυλη 13,5 εκατ. δολαρίων στο Μαϊάμι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε στην αγορά έπαυλης στο Μαϊάμι, αξίας 13,5 εκατ. δολαρίων.

Στην αγορά μιας πανάκριβης έπαυλης στο Μαϊάμι, όπου θα κατοικεί πλέον με την οικογένειά του μετά την ανταλλαγή του από τους Μπακς στους Χιτ, προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας, μια εταιρεία που συνδέεται με τον 31χρονο σούπερ σταρ του μπάσκετ κατέβαλε 13,5 εκατ. δολάρια για μια έπαυλη έκτασης σχεδόν περίπου 1.115 τετραγωνικών στο Πάινκρεστ. Η κατοικία —η οποία δεν βρίσκεται σε παραθαλάσσια τοποθεσία— διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, δύο WC, αίθουσα ψυχαγωγίας (media room), πισίνα, τζακούζι και ξενώνα, βάσει της αγγελίας πώλησης.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Αντετοκούνμπο έχει δαπανήσει περισσότερα από 69 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ακινήτων πολλαπλών κατοικιών στο Ουισκόνσιν, το Μπρούκλιν και το Σικάγο, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

O Greek Freak έχει λαμβάνειν φέτος 58,4 εκατ. δολάρια από το Μαϊάμι, ενώ έχει οψιόν ο ίδιος για το 2027/28. Αν αποφασίσει να ακυρώσει τον τελευταίο χρόνο του τρέχοντος συμβολαίου του, μπορεί να υπογράψει τετραετή επέκταση αξίας 275 εκατ., ενώ αν κρατήσει τον επόμενο χρόνο του συμβολαίου του, αναμένεται να προσθέσει άλλα τρία χρόνια στο Μαϊάμι, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για ένα deal ύψους 213,6 εκατ. δολαρίων.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανόρθωση: Όλα ok με τις άδειες στο «Α. Παπαδόπουλος» - Ξεκίνησε η προπώληση για ΑΠΟΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τι έκανε o Μουζακίτης στο ντεμπούτο του με τη Χαλ

Premier League

|

Category image

Ο παίκτης που ανέδειξε ο Κλοπ και στα 28 του ψάχνει ομάδα μέσω LinkedIn

Premier League

|

Category image

Ανακοίνωση ΓΣΠ για τα επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το νέο look του Ναν - Κουρεύτηκε ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η κλήρωση της ECOMMBX Basket League 2026/27 και τα ζευγάρια της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Αυτό που κατάφερε η Ίντερ δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα κόντρα στη Ρεάλ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ζιντάν: «Θα ψήφιζα τον Μέσι 100 φορές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στη SUNEL Arena τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το μέλλον της EuroLeague θα αποφασιστεί στις 5 Οκτωβρίου, πιθανή πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ

EUROLEAGUE

|

Category image

Θύμισε κάτι από... πέρσι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα σε 24χρονο για επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Category image

Βρήκε επιθετικό η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Έσπασαν... τα κοντέρ Μάγερ-Πήλιος, οκτώ παίκτες της «Ένωσης» πέρασαν τα 10 χλμ.

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι ορισμοί διαιτητών για το ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη