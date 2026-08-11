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Γουέστμπρουκ: «Εξετάζει σοβαρά την Ευρώπη, στο προσκήνιο η Χάποελ Τελ Αβίβ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Γουέστμπρουκ: «Εξετάζει σοβαρά την Ευρώπη, στο προσκήνιο η Χάποελ Τελ Αβίβ»

Βλέπει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ φαίνεται πως βρίσκεται μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο για την καριέρα του σταυροδρόμι, καθώς για πρώτη φορά εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει το ΝΒΑ και να δοκιμάσει την τύχη του στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το «The Athletic», η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ανοίξει κύκλο επαφών με τον 37χρονο γκαρντ, με το ενδιαφέρον να είναι αμοιβαίο και τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Ο άλλοτε MVP του ΝΒΑ βλέπει την ευρωπαϊκή προοπτική ως μία επιλογή που βρίσκεται πραγματικά στο τραπέζι για τη συνέχεια της καριέρας του. Από την πλευρά της, η Χάποελ δείχνει αποφασισμένη να εξετάσει μέχρι τέλους την υπόθεση, σε μία κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές εκπλήξεις του φετινού καλοκαιριού. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, ο Γουέστμπρουκ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά επαγγελματικά εκτός ΗΠΑ και ΝΒΑ, ανοίγοντας ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Αμερικανός σταρ προέρχεται από μία σεζόν στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ στη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στο ΝΒΑ έχει φορέσει ακόμη τις φανέλες των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Χιούστον Ρόκετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Λος Άντζελες Λέικερς, Λος Άντζελες Κλίπερς και Ντένβερ Νάγκετς. Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 15,2 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 6,7 ασίστ σε 64 συμμετοχές.

gazzetta.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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