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«Διασώθηκε» μονάχα ο Λαΐφης από τη... φουρνιά του 2024!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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«Διασώθηκε» μονάχα ο Λαΐφης από τη... φουρνιά του 2024!

Κάκιστες επιλογές και φάνηκε στην... πορεία για τον ΑΠΟΕΛ.

Ανακοινώθηκε και επίσημα χθες από τον ΑΠΟΕΛ ο δανεισμός του Βίτορ Μιρ στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Ο Βραζιλιάνος ήταν ανάμεσα στις μεταγραφές του καλοκαιριού του 2024, δηλαδή αμέσως μετά το τελευταίο πρωτάθλημα των γαλαζοκιτρίνων. Από εκείνη τη φουρνιά των ποδοσφαιριστών, μονάχα ο αρχηγός Κωνσταντίνος Λαΐφης παραμένει στο ρόστερ της ομάδας της Λευκωσίας και για τη νέα χρονιά.

Για διάφορους λόγους, από αυτούς που αποκτήθηκαν τότε, έχουν αποχωρήσει οι Ράφαελ Μορέια, Ευαγόρας Αντωνίου, Φαουάζ Αμνπτουλαχί, Δημήτρης Θεοδώρου, Λαουτάρο Κανό, Τσαρλς Άπια, Βίτορ Μιρ, Χρίστος Καρανάτσιος, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, Σέρχιο Τεχέρα, Τσαβί Κιντιγιά, Μάριους Κόρμπου και Πίζι.

Σε αυτούς μπορούν να προστεθούν και οι Ιβάν Αλέχο και Κώστας Γαλανόπουλος που αποκτήθηκαν λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025, όμως επίσης δεν κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα η παρουσία τους στον Αρχάγγελο.

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