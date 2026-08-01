Ξεκινά η προπώληση της επετειακής εμφάνισης για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλες οι πληροφορίες
Ο ΑΠΟΕΛ με ανάρτησή του ενημερώνει για τις πληροφορίες της έναρξης της προπώλησης της επετειακής του εμφάνισης με αφορμή τα 100χρονα του συλλόγου.
Επετειακή Εμφάνιση – 100 Χρόνια ΑΠΟΕΛ!— APOEL FC (@apoelfcofficial) August 1, 2026
🗓️ Η προπώληση ξεκινά τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 19:26.
⚠️ Αποκλειστικά μέσω του https://t.co/jTJRjAFs9v.
💙 100 χρόνια ιστορίας.
💛 100 χρόνια περηφάνιας.
🏆 Ένας αιώνας. Ένας Θρύλος.#APOELFC #ONECENTURYONELEGEND #monoAPOEL pic.twitter.com/Ao5LISPLiZ