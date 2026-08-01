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Το Κατάρ στο πλευρό του Ινφαντίνο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Κατάρ στο πλευρό του Ινφαντίνο!

«Στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του προέδρου για να αναπτύξει το ποδόσφαιρο»

Ενώ ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης βράζει κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο και της προσπάθειας του να… πουλήσει το Μουντιάλ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ τον υποστηρίζει.

Χαμός επικρατεί στον ποδοσφαιρικό πλανήτη με όλα αυτά που επιχειρεί να πράξει η FIFA και κυρίως ο πρόεδρος της, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το πλάνο του Τζάνι Ινφαντίνο προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής δομής, της «FIFA Forward Enterprise» (FFE), μέσω της οποίας ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να αποκτούν μη ελεγκτικά ποσοστά 20-30% σε διοργανώσεις της FIFA. Η παγκόσμια ομοσπονδία θα διατηρεί την πλειοψηφία, ενώ περίπου άλλο 20% θα κατανέμεται στις 211 εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν ή να πουλήσουν το μερίδιό τους.

Αυτό το σχέδιο βέβαια έχει ναυαγήσει οριστικά με τον πρόεδρο της FIFA να τρέχει για να προλάβει να μαζέψει ότι σώζεται.

Πάντως παρά τη δημόσιο κατακραυγή, ο Ινδαντίνο βρήκε έναν… συμπαραστάτη, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ να στέκεται δίπλα στο πλευρό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Κατάρ:

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αποσύρει την πρόταση FIFA Forward Enterprise, προς όφελος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας.Παρότι η πρόταση είχε θετικά στοιχεία, επικροτούμε τη σοφία της επιλογής να δοθεί προτεραιότητα στην ενότητα μεταξύ των Ομοσπονδιών-Μελών.Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ (Qatar Football Association) στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του προέδρου Ινφαντίνο να συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο».

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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