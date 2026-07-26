ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια

Σίγουρα ο ...κόσμος του μπάσκετ δεν έμεινε περισσότερο έκπληκτος όταν έμαθε ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επρόκειτο να ενταχθεί στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, αλλά όταν ανακάλυψε ποιος θα ήταν ο νέος μισθός του.

Για την 24η ρεκόρ-σεζόν του στο NBA, ο θρυλικός παίκτης έβαλε την υπογραφή του για 3,88 εκατομμύρια δολάρια. Από τα 52,63 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισε την περασμένη σεζόν με τους Λ.Α Λέικερς , αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση μισθού στην ιστορία του NBA, κάτι λιγότερο από 93% , όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca.

Στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο NBA την επόμενη σεζόν, ο ΛεΜπρόν θα καταταχθεί 298ος. Ο Στίβεν Κάρι, ο οποίος θα είναι και πάλι στην κορυφή αυτής της λίστας, θα κερδίσει 62,5 εκατομμύρια δολάρια, 15 φορές περισσότερα από αυτόν. Στη νέα του ομάδα, τους Σίξερς, ο νεοφερμένος Τζέιλεν Μπράουν και ο Τζόελ Εμπίιντ θα κερδίσουν 57,7 εκατομμύρια δολάρια.

Στα 41 του χρόνια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε μέσο όρο 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ την περασμένη σεζόν, παίζοντας πάνω από 33 λεπτά ανά αγώνα.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 14 χρόνια, έχει κερδίσει τον μέγιστο μισθό και σε όλη την καριέρα του έχει συγκεντρώσει πάνω από 580 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε συμβόλαια του NBA, χωρίς φυσικά εκείνα από τις πολυάριθμες συμφωνίες χορηγίας που έχει εξασφαλίσει, ειδικά ένα συμβόλαιο ισόβιας ζωής με τη Nike.

Το συμβόλαιό του με τους Σίξερς είναι για δύο σεζόν, αν και η δεύτερη είναι με δικαίωμα επιλογής παίκτη.