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CONCACAF: «Να ερευνηθεί η διαχείριση της FIFA από τον Ινφαντίνο – Έπαψε να βάζει το ποδόσφαιρο σε προτεραιότητα»!

ΓΗΠΕΔΟ

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CONCACAF: «Να ερευνηθεί η διαχείριση της FIFA από τον Ινφαντίνο – Έπαψε να βάζει το ποδόσφαιρο σε προτεραιότητα»!

Η CONCACAF με νέα τοποθέτηση στήνει στον τοίχο τον Τζάνι Ινφαντίνο, τον κατηγορεί πως βάζει τα οικονομικά οφέλη πάνω από το άθλημα και εξαίρει τα media που αποκάλυψαν το θέμα με το Μουντιάλ!

Η CONCACAF αμφιβάλλει αν πλέον ο Τζάνι Ινφαντίνο είναι ο καταλληλότερος για τον προεδρικό θώκο της FIFA και ζητά να υπάρξει διερεύνηση της κατάστασης, του τρόπου διαχείρισης της Ομοσπονδίας από τον νυν ισχυρό άνδρα και θέτει ξεκάθαρα ζήτημα αλλαγής.

«Το ποδόσφαιρο ενώθηκε κατά του Ινφαντίνο – Τα media έφεραν το θέμα στο φως» αναφέρει μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή της, η Συνομοσπονδία Βορείου και Κεντρικής Αμερικής, αλλά και των Ομοσπονδιών της Καραϊβικής, που τονίζει επίσης ότι:

«Οι 41 ομοσπονδίες μας υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου, η ενότητα νίκησε και θα θέλαμε να σταθούμε και στον ρόλο των media που δεν άφησαν το ζήτημα αυτό να εξελίσσεται στη σκιά.Όλο αυτό το θέμα έφερε στην επιφάνεια κάτι για το οποίο πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις. Το μέλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου διακυβευόταν στα κρυφά, δίχως την παραμικρή ενημέρωση, διαφάνεια και οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία.Η ηγεσία της FIFA έπαψε να βάζει πάνω απ’ όλα το ποδόσφαιρο. Πρέπει πλέον να λάβει χώρα διερεύνηση της διαχείρισης της Ομοσπονδίας…».

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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