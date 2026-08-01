Χεζόνια: «Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα από το NBA»

Στο ΝΒΑ επέστρεψε και επισήμως ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, δίνοντας ένα τέλος στο σίριαλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επέμενε να τον διατηρεί στο ρόστερ της!

Ο Μάριο Χεζόνια την περσινή σεζόν με την «βασίλισσα» είχε 13.3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 22:36 λεπτά συμμετοχής σε 44 αγώνες της EuroLeague, ενώ στο NBA έχει αγωνιστεί σε Ορλάντο Μάτζικ, Νιού Γιορκ Νικς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (6.9 πόντοι, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ ανά 18.5 λεπτά σε 330 αγώνες).

Ο Κροάτης φόργουορντ στο πρώτο του μήνυμα να τονίζει ότι ποτέ δεν του άρεσε ο τρόπος που είχε φύγει από την Λίγκα πριν από έξι χρόνια. Πριν από έξι χρόνια, είχε αποχωρήσει από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τον 31χρονο καλαθοσφαιριστή, σε ανάρτησή του στα social media, να εκφράζει την χαρά του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα του, με την φανέλα των Καβαλίερς.

«Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα από το NBA, αλλά αυτά τα τελευταία 5 χρόνια ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν και ήθελα! Είμαι πανευτυχής που το νέο μου κεφάλαιο ξεκινάει με τους Καβαλίερς, μια ομάδα και έναν οργανισμό που πάντα θαύμαζα και σεβόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.