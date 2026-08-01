Η Αλ Ιτιχάντ ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για τον Αμραμπατ

Η Αλ Ιτιχάντ είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της και έχει βάλει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον Σοφιάν Άμραμπατ, ποδοσφαιριστή που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζει ιδιαίτερα υψηλή πρόταση προς τη Φενέρμπαχτσε, προκειμένου να αποκτήσει τον Μαροκινό διεθνή μέσο.

Η Αλ Ιτιχάντ φέρεται να έχει καταθέσει προσφορά ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία προβλέπονται και μπόνους επίτευξης στόχων. Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή με λιγότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά περίπου πέντε εκατομμυρίων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, καθώς η ομάδα της Τζέντα θεωρεί τον Άμραμπατ ιδανική λύση για την ενίσχυση του άξονά της, ειδικά μετά την αποχώρηση του Φαμπίνιο. Ο έμπειρος χαφ, με θητεία σε συλλόγους όπως η Φιορεντίνα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Φενέρμπαχτσε, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο περιζήτητες περιπτώσεις της αγοράς, ενώ το ενδιαφέρον της Αλ Ιτιχάντ δείχνει πως η υπόθεσή του μπαίνει στην τελική ευθεία.

athletiko.gr