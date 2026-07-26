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Ο Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς!

O κύβος ερρίφθη

Ένα σίριαλ το οποίο μονοπωλούσε το ενδιαφέρον στο χώρο του μπάσκετ λαμβάνει τέλος!

Ο Μάριο Χεζόνια, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, της Ούνικς και της Ρεάλ, απασχόλησε πολλές ομάδες στην Ευρώπη, ωστόσο εκείνος αποφάσισε να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα μετά τη σεζόν 2019-2020, ενώ υπενθυμίζεται πως ο ίδιος είχε επιλεγεί στο No. 5 του Draft το 2015 από τους Ορλάντο Μάτζικ.

Στους Κλίβελαντ Καβαλίερς αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στις θέσεις των φόργουορντ, ενισχύοντας μια ομάδα που έφτασε μέχρι τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, ενώ για την επιστροφή του στο NBA είχαν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον τόσο η ομάδα της Πολιτείας του Οχάιο όσο και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Υπενθυμίζεται πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 31χρονος φόργουορντ κατέγραψε 44 συμμετοχές στη Ευρωλίγκα, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 13,3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 0,8 κλεψίματα, αποτελώντας εκ των πρωταγωνιστών της «βασίλισσας» στον δρόμο για τον τελικό.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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