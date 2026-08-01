Φιλική νίκη της Τότεναμ επί της Τσέλσι με Ρισάρλισον στις καθυστερήσεις

Το λονδρέζικο ντέρμπι, αν είχε χαρακτήρα προετοιμασίας, έφερε νεύρα, αποβολή και ανατροπή, με τις δύο ομάδες να δείχνουν στοιχεία από τη δουλειά που γίνεται για τη νέα χρονιά.Η Τσέλσι ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό. Ο Γκίτενς έκανε τη σέντρα και ο Εστεβάο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους «μπλε» με 1-0.

Η απάντηση της Τότεναμ ήρθε λίγο πριν από την ανάπαυλα, όταν ο Τονάλι βρήκε δίχτυα στο 45', ισοφαρίζοντας σε 1-1 και βάζοντας ξανά την ομάδα του στη διεκδίκηση της νίκης.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι ισορροπίες άλλαξαν ακόμη περισσότερο, καθώς στο 49ο λεπτό ο Ντάνσο αποβλήθηκε, αφήνοντας την Τότεναμ με δέκα ποδοσφαιριστές. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «πετεινοί» συνέχισαν να πιέζουν και κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο του αγώνα.

Η λύτρωση για την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 90+2', ο Ρισάρλισον εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη της φάσης και από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και χαρίζοντας τη νίκη στην Τότεναμ.

sdna.gr