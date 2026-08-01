Έκλεισε στον ΠΑΟΚ ο Μικελμπρενσί!

Άλλη μία μεταγραφή είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να κλειδώνει τη μεταγραφή του Γουιλιάμ Μικελμπρενσί.

Ο Γάλλος δεξιός μπακ τα βρήκε σε όλα με τον «Δικέφαλο του Βορρά» και μέχρι τη Δευτέρα θα έχει προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, τον ΠΑΟΚ.

sport-fm.gr