Έκλεισε στον ΠΑΟΚ ο Μικελμπρενσί!
ΓΗΠΕΔΟ
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Στα «ασπρόμαυρα» θα ντυθεί ο Μικελμπρενσί, με τον Γάλλο δεξιό μπακ να τα έχει βρει σε όλα με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ.
Άλλη μία μεταγραφή είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να κλειδώνει τη μεταγραφή του Γουιλιάμ Μικελμπρενσί.
Ο Γάλλος δεξιός μπακ τα βρήκε σε όλα με τον «Δικέφαλο του Βορρά» και μέχρι τη Δευτέρα θα έχει προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, τον ΠΑΟΚ.
sport-fm.gr