Κίνηση έκπληξη της Τσέλσι!

Ο Ντάνι Γουέλμπεκ είναι επίσημα παίκτης της Τσέλσι, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για τη νέα εξέλιξη της καριέρας του. «Θα δώσω τα πάντα, έχω τεράστιο κίνητρο» είπε.

Ο Ντάνι Γουέλμπεκ υπέγραψε κλειστό διετές συμβόλαιο με την Τσέλσι, με τον Τσάμπι Αλόνσο να τον εμπιστεύεται για την εμπειρία του και τις ικανότητές του, προκειμένου να δώσει γκολ στους «μπλε».

«Με γεμίζει με υπερηφάνεια το γεγονός πως η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή μου. Δίνει κίνητρο από μόνη της η ιστορία της ομάδας με τους τόσους τίτλους. Είναι τιμή μου και είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό το νέο ξεκίνημα» είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Άγγλος φορ.

sport-fm.gr