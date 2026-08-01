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Θέλει Παρί ο Φεράν Τόρες - Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Θέλει Παρί ο Φεράν Τόρες - Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Μπαρτσελόνα

Ο Φεράν Τόρες έχει ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί, με τον Ισπανό διεθνή να ενημερώνει το περιβάλλον του και τα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα για την απόφασή του.

Ο Φεράν Τόρες βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς μετά το γκολ του στον τελικό του Μουντιάλ, μέσω του οποίου έστεψε πρωταθλήτρια κόσμου την εθνική Ισπανίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ισπανός διεθνής έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν, ενημερώνοντας τόσο το στενό του περιβάλλον όσο και τους συμπαίκτες του στους «μπλαουγκράνα» ότι θέλει να μετακομίσει στο Παρίσι.

Οι εξελίξεις αναμένεται να «τρέξουν» μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα έχουν προγραμματίσει επαφές με στόχο να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να επιτευχθεί συμφωνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 26χρονου επιθετικού.

Ο Τόρες εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο ελκυστικά ονόματα της αγοράς, με την Παρί να τον έχει θέσει ψηλά στη λίστα της για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, την ώρα που η Μπαρτσελόνα καλείται να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ της.

sport-fm.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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