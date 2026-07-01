Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του NBA Cup, ποιοι είναι οι όμιλοι

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (01/07) η κλήρωση του NBA Cup 2026, με τις 30 ομάδες της Λίγκας να χωρίζονται σε έξι ομίλους, μπαίνοντας τρεις σε κάθε περιφέρεια.

Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 30 Οκτωβρίου, ενώ οι οκτώ ομάδες που θα προκριθούν από τη φάση των ομίλων θα συνεχίσουν στα νοκ άουτ.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου στο «Hinkle Fieldhouse» της Ιντιανάπολις.

Οι όμιλοι έχουν ως εξής:

West A

Ντένβερ Νάγκετς

Χιούστον Ρόκετς

Φοίνιξ Σανς

Ντάλας Μάβερικς

Γιούτα Τζαζ

West B

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Λος Άντζελες Κλίπερς

Νιου Όρλιανς Πέλικανς

Μέμφις Γκρίζλις

West C

Σαν Αντόνιο Σπερς

Λος Άντζελες Λέικερς

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Σακραμέντο Κινγκς

East A

Ντιτρόιτ Πίστονς

Τορόντο Ράπτορς

Ορλάντο Μάτζικ

Μιλγουόκι Μπακς

Μπρούκλιν Νετς

East B

Νιου Γιορκ Νικς

Κλίβελαντ Καβαλίερς

Φιλαντέλφια Σίξερς

Μαϊάμι Χιτ

Ιντιάνα Πέισερς

East C

Μπόστον Σέλτικς

Ατλάντα Χοκς

Σάρλοτ Χόρνετς

Σικάγο Μπουλς

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς