ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χεζόνια ψήφισε NBA και φεύγει από τη Ρεάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Χεζόνια ψήφισε NBA και φεύγει από τη Ρεάλ!

Κύβος ερρίφθη

Φεύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το NBA ο Μάριο Χεζόνια.

Την απόφασή του να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρησης, με σκοπό να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου πήρε ο Κροάτης άσος και την έκανε γνωστή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Την είδηση έκανε γνωστή ο Τσέμα Ντε Λούκας μέσω «Χ».

Ο 31χρονος φόργουορντ φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης την τελευταία τετραετία, ενώ στο NBA έπαιξε για μία πενταετία, υπογράφοντας αρχικά στους Μάτζικ (2015-18), ενώ στη συνέχεια έπαιξε σε Νικς (2018-19) και Μπλέιζερς (2019-20).

Το όνομα της ομάδας που πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού AKTOR δεν έχει γίνει γνωστό, ενώ η ρήτρα αποχώρησης ίσχυε μόνο για το NBA και όχι για τους συλλόγους της Ευρωλίγκας.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπεργκ: «Διαθέτουμε αρκετή εμπειρία στο ρόστερ ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προβάρει τα γαλαζοκίτρινα του ΑΠΟΕΛ ο Αντονίν Μπάρακ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σε διαδικασία αναβάθμισης του «Αμμόχωστος» η Νέα Σαλαμίνα - Οι εργασίες που έγιναν και οι εκκρεμότητες

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2030: Προκαλεί ήδη... σάλο και καταγράφει ρεκόρ

World Cup 2026

|

Category image

Συνεχίζεται το ταξίδι με 14 αγώνες στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σέντρα σε... τρία μέρη στο Conference League με 78 ομάδες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γκαγιάρδο το φαβορί για τον πάγκο της Αργεντινής, αν αποχωρήσει ο Σκαλόνι

World Cup 2026

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά τον Λαπόρτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μέσι δεν θα παίξει στα επόμενα ματς της Ιντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γιουβέντους συμφώνησε με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν Μονάχου: Ο Κέιν επιστρέφει για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο αεροπλάνο μετά από 45 μήνες!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αυτή είναι η εκτός έδρας εμφάνιση της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανακοίνωσε Μεξικανό στόπερ η Ομόνοια 29Μ!

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Πάνω από 7000 διαρκείας η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη